واگذاری ناگهانی مجموعه استقلال محل بحث در وزارت ورزش

به گزارش ایلنا، فقط چند روز بعد از اینکه فدراسیون تنیس، مرکز ملی تنیس ایران یا همان باشگاه تنیس استقلال را در مراسمی به نام پارسا منصور اولین شهید ورزشکار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نامگذاری کرد، سازمان خصوصی سازی در یک مصوبه جنجالی تصمیم به مزایده این مجموعه برای واگذاری به بخش خصوصی گرفت.

البته این مصوبه در غیاب وزیر ورزش و جوانان صورت گرفته، در حالی که وزارت ورزش صاحب اصلی این مجموعه به حساب می آید و البته فدراسیون تنیس هم باشگاه استقلال را به عنوان مرکز ملی تنیس ایران در اختیار دارد و از آن برای میزبانی رویدادهای داخلی و بین المللی استفاده می کند.

داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس در توضیح این ماجرا می گوید: "سازمان خصوصی سازی ساعت 11:45 دعوت‌نامه جلسه را به دفتر وزیر ورزش می‌دهد و می‌گوید ساعت 15 همان روز جلسه برگزار می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد این سازمان با نگاهی مغرضانه درصدد فروش این مجموعه بوده چرا که در فاصله سه ساعت مانده وزیر ورزش را به جلسه فروش مجموعه تنیس استقلال دعوت می‌کند. در واقع زمان‌بندی این دعوت‌نامه را طوری تنظیم کرده‌اند که وزیر به این‌ جلسه نرسد. در نهایت مصوبه فروش را بدون حضور صاحب مجموعه تصویب می‌کنند. سازمان خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن صلاح و مصلحت کشور، فروش تخصصی‌ترین مرکز تنیس کشور با قدمت بیش از 70 سال را در دستور کار خود گذاشته است."

در پی این اتفاقات احمد دنیامالی ابتدا در نامه ای که 2 مهرماه به وزیر اقتصاد ارسال شده، از مخالفت خود با این مصوبه و واگذاری مجموعه تنیس استقلال خبر داده و خواستار توقف روند واگذاری شده است. اما به نظر می رسد بازهم سازمان خصوصی سازی توجهی به این مسائل نکرده و اقدام به مزایده این مجموعه که در خیابان میرداماد تهران واقع شده، با رقم پایه متری 62 میلیون تومان کرده است.

فدراسیون تنیس هم که در روزهای اخیر موضوع را رسانه ای کرده، به شدت از طریق وزارت ورزش پیگیر جلوگیری از آغاز فرآیند واگذاری بوده و حتی در حالی که داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس در کنگره آسیایی حضور داشته، به واسطه اهمیت این موضوع خودش را سریعا به تهران رسانده تا از فروش این مجموعه باسابقه و تخصصی جلوگیری کند.

اما روز گذشته احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان هم قبل از حضور در جلسه هیات دولت در مجموعه تنیس استقلال حاضر شده و در مصاحبه ای که انجام داده، قاطعا از مخالفت خود با واگذاری این مجموعه گفته است: " برای اولین بار است که کمپ تخصصی برای رشته تنیس در ایران راه‌اندازی شده است/ دولت اجازه واگذاری کمپ تیم‌های ملی تنیس را نخواهد داد."

انتهای پیام/