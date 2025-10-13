حق خرید بلیت جام جهانی به کابوس تبدیل شد!

به گزارش ایلنا، فیفا در همکاری با شرکت رمزارزی Modex طی یک سال گذشته ده‌ها هزار توکن دیجیتالی با عنوان Right To Buy (حق خرید) را از طریق پلتفرم FIFA Collect به فروش رسانده بود؛ توکن‌هایی که به خریداران وعده می‌داد در آینده بتوانند بلیت مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ را خریداری کنند. هر توکن صدها دلار قیمت داشت و بسیاری از هواداران تصور می‌کردند با این روش می‌توانند از قرعه‌کشی‌ها عبور کرده و بلیت‌ها را با قیمت واقعی تهیه کنند.

اما شوک اصلی زمانی وارد شد که مدیران پلتفرم اعلام کردند دارندگان این توکن‌ها تنها می‌توانند برای خرید بلیت‌های دسته اول و دوم (Category 1 و 2) اقدام کنند؛ گران‌ترین بلیت‌های فیفا که معمولاً کم‌طرفدارترین گزینه در مرحله نخست فروش هستند.

یکی از کاربران در انجمن گفت‌وگوی آنلاین FIFA Collect با ناباوری نوشت: «امکان ندارد! این افتضاح است، دیگر هیچ ارزشی برای خرید حق خرید باقی نمانده است.» دیگری افزود: «احساس می‌کنم فریب خورده‌ام.»

بسیاری از خریداران تصور می‌کردند که می‌توانند از طریق این توکن‌ها به بلیت‌های ارزان‌تر دست یابند. در ایمیلی که در دسامبر ۲۰۲۴ از سوی FIFA Collect ارسال شد، آمده بود: «بلیت‌ها در دسته‌بندی‌های مختلف ارائه می‌شوند تا متناسب با نیازها و ترجیحات گوناگون هواداران باشد.» اما در عمل، ۷۰ درصد بلیت‌های اختصاص‌یافته به دارندگان حق خرید در گران‌ترین دسته قرار گرفت و تنها ۲ درصد در رده سوم؛ هیچ بلیتی از دسته چهارم (ارزان‌ترین بلیت‌ها) به آن‌ها تعلق نگرفت.

جان هیث، یکی از خریداران، به نشریه اتلتیک گفت: «من برای دسترسی به بلیت‌های معمولی‌تر این توکن را خریدم، نه بلیت‌های چند هزار دلاری.» او حالا مجبور است برای هر بلیت در دسته دوم حدود ۱۹۴۰ دلار و در دسته اول نزدیک به ۲۷۳۵ دلار دیگر پرداخت کند.

پس از اعلام این تصمیم، بازار خرید و فروش توکن‌ها دچار سقوط شد. پیش از آن، روزانه ده‌ها RTB(حق خرید) در بازار ثانویه با سود فروخته می‌شد، اما پس از جلسه مجازی اخیر، قیمت‌ها به زیر ارزش اولیه سقوط کرد. یکی از کاربران نوشت: «بازار در حال سقوط آزاد است... این خیلی بد است.»

در حالیکه عده‌ای معتقد بودند مجموع هزینه RTB و بلیت گران‌قیمت هنوز از بازار ثانویه ارزان‌تر است، بسیاری دیگر تأکید کردند که فریب خورده‌اند. وستون بینفورد، یکی از خریداران در ایالت تگزاس، گفت: «احساس می‌کنم سرم کلاه رفته و حماقت کرده‌ام!»

پرسش‌های کاربران درباره زمان، نوع و قیمت بلیت‌ها ماه‌ها بی‌پاسخ مانده بود. یکی از مدیران FIFA Collect در ۱۹ سپتامبر برای آرام کردن کاربران در دیسکورد نوشته بود:«نگران نباشید، از نتیجه راضی خواهید بود!» اما وقتی جزئیات اعلام شد، موجی از خشم و ناامیدی کاربران را فرا گرفت.

فیفا تاکنون قیمت رسمی بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام نکرده است. تنها از طریق تصاویر منتشرشده توسط هواداران مشخص شد که قیمت‌ها چندین برابر پیش‌بینی‌هاست. این در حالی است که پلتفرم FIFA Collect تا روزهای اخیر همچنان به فروش بسته‌های جدید RTB ادامه می‌داد. در این بسته‌ها، حق خرید دو بلیت برای بازی‌های خاص بین ۷۴۹ تا ۳۹۹۹ دلار قیمت داشت و حتی برای مسابقات تصادفی در شهرهایی چون هیوستون و فاکسبرو، باید ۲۹۹ تا ۳۲۹ دلار پرداخت می‌شد.

قرار است در ماه نوامبر، فرآیند تبدیل توکن‌ها به «بلیت دیجیتال» آغاز شود؛ بلیتی که در قالب NFT صادر شده و در اردیبهشت یا خرداد ۱۴۰۵ به بلیت واقعی تبدیل خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، فیفا تاکنون از محل فروش این توکن‌ها بیش از ۳۵ میلیون دلار درآمد داشته است.

در مقابل انتقادات، سخنگوی فیفا در پاسخ به پرسش رسانه‌ها درباره فروش میلیون‌ها دلار توکن بدون اعلام جزئیات بلیت‌ها گفت:«فیفا طبق روال معمول، جزئیات مالی و تجاری خود را منتشر نمی‌کند. اما همواره راهبردهایش را برای اطمینان از منافع هواداران و رشد فوتبال جهانی بازبینی می‌کند.»

او درباره تمرکز بلیت‌ها در رده‌های گران‌تر نیز توضیح داد: «تخصیص بلیت‌ها در مراحل مختلف فروش و بین ورزشگاه‌ها متغیر است و به منظور توازن میان تقاضا، ظرفیت ورزشگاه‌ها و دسترسی هواداران، به‌صورت مداوم بازبینی می‌شود.»

در بیانیه دیگری آمده است که بخشی از درآمد حاصل از فروش RTBها به «صندوق آموزش جهانی فیفا» اختصاص می‌یابد. به گفته این نهاد، تاکنون ۳.۱ میلیون دلار از این محل برای توسعه آموزش کودکان در بیش از ۲۰۰ کشور جمع‌آوری شده است.

با این حال، برای بسیاری از خریداران این توکن‌ها، وعده‌های فیفا بیشتر شبیه به توجیهی برای یک پروژه مبهم و پرهزینه است. همان‌طور که یکی از کاربران در دیسکورد نوشت:«اگر قرار بود این نتیجه باشد، چطور فکر کردید که ما از آن راضی خواهیم بود؟»

ناامیدی، ابهام و بی‌اعتمادی اکنون سه واژه‌ای هستند که جامعه هواداران فیفا Collect با آن‌ها جام جهانی ۲۰۲۶ را به استقبال می‌رود.

انتهای پیام/