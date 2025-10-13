پیروزی کرواسی و لهستان در شب شکست اتریش

به گزارش ایلنا، در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، در مهم‌ترین بازی‌های یکشنبه‌شب، دانمارک به مصاف یونان رفت، کرواسی میزبان جبل‌الطارق بود و اتریش مقابل رومانی قرار گرفت.

در دیدار اول، دانمارک در همان نیمه اول نسخه حریف را پیچید و ابتدا روی اشتباه مدافع یونانی، راسموس هویلوند گل اول را در دقیقه ۲۱ به ثمر رساند. سپس در دقیقه ۴۰، یواخیم اندرسون با ضربه سر حساب کار را ۲-۰ کرد و تنها یک دقیقه بعد میکل دمزگارد روی عملکرد ضعیف خط دفاعی یونان، گل سوم را هم زد. یونانی‌ها در نیمه دوم توسط کریستوس زولیس یکی از گل‌ها را جبران کردند اما در نتیجه نهایی اثری نداشت و دانمارک ۳-۱ برنده بازی شد. در حال حاضر در جدول گروه C، دانمارک با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و اسکاتلند با همان امتیاز و تفاضل کمتر در رتبه دوم قرار گرفته است.

در گروه L کرواسی میزبان جبل‌الطارق بود و شب بدون دردسری را پشت سر گذاشت. در این بازی ابتدا تونی فروک در دقیقه ۳۰ گل اول کروات‌ها را به ثمر رساند و آنها را برنده به رختکن فرستاد. در نیمه دوم هم لوکا سوچیچ و مارتین ارلیچ گلزنی کردند و کرواسی ۳-۰ پیروز میدان شد. آنها حالا با ۱۶ امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به جمهوری چک که ۱۳ امتیاز دارد، در صدر جدول قرار دارند و شانس زیادی برای رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۶ دارند.

در گروه H نتیجه غیرمنتظره‌ای رقم خورد و اتریش که صدرنشین گروه است، در مقابل رومانی غافلگیر شد. شاگردان رالف رانگنیک تا لحظات پایانی نتوانستند در خانه رومانی گلزنی کنند و اتفاق بزرگ بازی در دقیقه ۶+۹۰ رخ داد که ویرژیل قیتا موفق شد دروازه میهمان را باز کند و سه امتیاز را برای رومانی به ارمغان بیاورد. در حال حاضر در این گروه اتریش ۱۵ امتیازی است و بوسنی و هرزگووین با ۱۳ و رومانی با ۱۰ امتیاز در تعقیب آنها هستند.

انتهای پیام/