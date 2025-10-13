پیوند دوباره محبی و کارپین پس از دو سال

به گزارش ایلنا، محمد محبی برخلاف مسابقه تدارکاتی اخیر تیم ملی ایران برابر روسیه که عملکرد چندان درخشانی نداشت، در دیدار فروردین‌ماه ۱۴۰۲ مقابل همین تیم، یکی از بهترین بازیکنان ایران بود و با حرکات مؤثرش در ورزشگاه آزادی حسابی به چشم آمد.

در آن مسابقه، محبی که آن زمان به‌صورت قرضی از سانتا کلارا پرتغال برای استقلال بازی می‌کرد، توانست یک پنالتی برای گل مهدی طارمی بگیرد و چند موقعیت خطرناک خلق کند. همین نمایش درخشان باعث شد والری کارپین، سرمربی وقت روستوف و تیم ملی روسیه، عملکرد او را زیر نظر بگیرد و چند ماه بعد مقدمات انتقالش به فوتبال روسیه را فراهم کند.

کارپین در تابستان ۲۰۲۳ محبی را از سانتا کلارا خریداری کرد و به روستوف برد. اکنون در شرایطی که محبی سومین فصل حضورش در روسیه را سپری می‌کند، کارپین هدایت دینامو مسکو را نیز برعهده دارد. تقابل دوباره ایران و روسیه باعث شد این دو پس از مدت‌ها در نشست خبری و پیش از آغاز بازی دیداری دوستانه و صمیمی داشته باشند.

