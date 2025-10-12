به گزارش ایلنا، محمد نوری که در سه فصل اخیر در کنار مهدی تارتار در ذوب‌آهن، ملوان و گل‌گهر فعالیت کرده بود، امسال دیگر همراه این سرمربی حضور ندارد.

درباره او شایعه شده بود که در آستانه سرمربیگری تیم فوتبال نوجوانان ایران قرار دارد، اما در نهایت هدایت این تیم به ارمغان احمدی سپرده شد. نوری در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد که برنامه‌ای برای تیم نوجوانان ارائه کرده بود، اما مسئولان فدراسیون از طریق مهدی محمدنبی، نایب رئیس فدراسیون، پیشنهاد هدایت تیم نونهالان ایران را به او ارائه کردند که او این درخواست را رد کرده است.

هافبک و کاپیتان سابق پرسپولیس تاکید کرده که اولویت او سرمربیگری تیم‌های حرفه‌ای است و در حال حاضر دو پیشنهاد از تیم‌های دسته اولی دارد، اما به دلیل نامناسب بودن شرایط، هنوز پاسخ مثبتی نداده و تصمیم گرفته همه چیز را برای بازگشت به نیمکت مربیگری به آینده موکول کند.

