به گزارش ایلنا، سعید عزت‌اللهی در حاشیه تمرین تیم ملی در دبی درباره شرایط اردوی آماده‌سازی و بازی دوستانه پیش‌رو مقابل تانزانیا توضیح داد:

مرحله دوم آماده‌سازی است و پس از بازی پرفشار مقابل روسیه، این دیدارها به ما کمک می‌کنند نقاط ضعف و قوت تیم را بشناسیم. انتظار داریم بازی با تانزانیا هم مفید باشد؛ آنها حریفی قابل احترام و قدرتمند از نظر بدنی هستند و شانس صعود به جام جهانی دارند.

وی در پاسخ به احتمال برد پرگل تیم ملی گفت:

فوتبال روز دنیا چنین چیزی را مشخص نمی‌کند. نباید حریفان را دست‌کم بگیریم، همه تیم‌ها در حال پیشرفت هستند.

عزت‌اللهی همچنین به فضای انتقادی پیرامون فوتبال ایران اشاره کرد:

این مسائل تمرکز تیم ملی را سلب می‌کند و نباید به یک عادت تبدیل شود. انتقاد باید باشد، اما برخی رفتارها که از سوی بدنه فوتبال درک می‌کنیم، زیبنده نیست. اگر همه کنار هم نباشیم و مثل یک ملت از تیم ملی حمایت نکنیم، موفق نخواهیم شد. امیدوارم انتقادها سازنده باشد و تخریب ایجاد نکنیم.

هافبک تیم ملی درباره اهداف بازی‌های دوستانه توضیح داد:

این دیدارها برای آینده تیم مهم است. تیم ملی کره‌جنوبی پنج گل از برزیل خورد، اما همین تجربه به آنها کمک کرد. ما گاهی خودمان طاقت نداریم و منتظر لغزش هستیم.

عزت‌اللهی در پایان تأکید کرد:

آیا هدف ما برطرف کردن ضعف‌هاست یا ایجاد مسائل و تله برای تیم ملی؟ انتقاد باید باشد، اما اینکه بخواهیم تیم را زمین بزنیم، درست نیست.

