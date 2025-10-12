دست چپ دروازهبان استقلال همچنان در هالهای از ابهام!
دروازهبان استقلال با چسب کنزو روی بازو در تمرینات تیم حاضر شد و وضعیت او برای بازی پیشرو هنوز مشخص نیست.
به گزارش ایلنا، حبیب فرعباسی، پس از دیدار مقابل الوصل امارات که آنتونیو آدان دروازهبان اصلی استقلال در آن هفت گل دریافت کرد، فرصت حضور در سه دیدار پیکان، المحرق بحرین و چادرملو اردکان را پیدا کرد. او در این بازیها عملکرد قابل قبولی داشت و توانست اعتماد کادر فنی را جلب کند.
در دیدار اخیر مقابل چادرملو، فرعباسی همان چسب کنزو روی بازوی خود را داشت و امروز نیز در تمرینات تیم حضور یافت. این موضوع نشان میدهد که او احتمالاً با یک آسیب جزئی در بازوی خود مواجه است، هرچند میزان درد و وضعیت دقیق مصدومیت هنوز مشخص نشده است.
کادر فنی استقلال در نهایت بر اساس روند آمادهسازی و میزان بهبود بازیکن تصمیم خواهد گرفت که آیا فرعباسی میتواند در دیدار حساس مقابل مس رفسنجان به میدان برود یا خیر.
دروازهبان آبیها با انگیزه و تمرکز بالا در تمرینات حاضر است و تمام تلاش خود را میکند تا در صورت تأیید کادر فنی، حضور در ترکیب اصلی مقابل مس رفسنجان را تضمین کند. با این حال، هنوز نمیتوان با اطمینان از حضور او در ترکیب نهایی صحبت کرد.