هادی چوپان پس از دومین ناکامی متوالی در مستر المپیا: مادرم ایران، شرمندتم
هادی چوپان، پس از آنکه برای دومین سال پیاپی نتوانست ساندو مستر المپیا را لمس کند، با انتشار دلنوشتهای احساسی در شبکههای اجتماعی از درد، بیعدالتی و عشق به ایران سخن گفت و حمایت گسترده هواداران و چهرههای ورزشی را به همراه داشت.
به گزارش ایلنا، هادی چوپان که در سالهای اخیر نماد بدنسازی ایران در جهان شده است، بار دیگر در مستر المپیا روی صحنه رفت و با فرم بدنی چشمگیر مقابل رقبای قدرتمند قرار گرفت. با این حال، داوران تصمیم گرفتند که جایگاه نخست را به دِرِک لانسفورد بدهند و «گرگ ایرانی» برای دومین سال پیاپی از لمس مجسمه ساندو بازماند.
چوپان پس از پایان رقابتها سکوت نکرد و در دلنوشتهای طولانی و احساسی خطاب به ایران نوشت:
مادرم ایران، شرمندتم… خدا شاهد همه چیز است. قلب پسرت هادی تکهتکه شده؛ از قضاوتها تا تهمتها، از تمام خونریزیها و زخمهایی که روحم و روانم را رنجاند. از درد آهن سرد تا درد تنهایی و غربت… من برای تو جنگیدم، توانم نرسید به همه. حلالم کن مادر… تنها مهم من!
هادی چوپان که در سال ۲۰۲۲ با قهرمانی در مستر المپیا تاریخساز شد و پرچم ایران را بر فراز جهان بدنسازی برافراشت، طی دو سال اخیر همواره یکی از مدعیان اصلی بوده است، اما اختلاف نظرهای داوری و مسائل پشتپرده باعث شد احساس بیعدالتی در میان هوادارانش موج بزند.
پس از انتشار این دلنوشته، بسیاری از چهرههای ورزشی و هواداران با حمایت از چوپان او را قهرمان واقعی نامیدند. همچنین برخی از بدنسازان ایرانی، ایستادگی و تعصب او را نماد مقاومت و افتخار ملی دانستند و حمایت ویژهای از او در شبکههای اجتماعی انجام دادند.
گرگ ایرانی اگرچه امسال از رسیدن به ساندو بازماند، اما کسب یک ساندو و حضور مستمر روی استیج مستر المپیا و رقابت برای رتبه اول، دستاورد بزرگی است که جایگاه او را در تاریخ بدنسازی ایران تثبیت کرده است.