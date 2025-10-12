هادی چوپان پس از دومین ناکامی متوالی در مستر المپیا: مادرم ایران، شرمندتم

به گزارش ایلنا، هادی چوپان که در سال‌های اخیر نماد بدنسازی ایران در جهان شده است، بار دیگر در مستر المپیا روی صحنه رفت و با فرم بدنی چشمگیر مقابل رقبای قدرتمند قرار گرفت. با این حال، داوران تصمیم گرفتند که جایگاه نخست را به دِرِک لانسفورد بدهند و «گرگ ایرانی» برای دومین سال پیاپی از لمس مجسمه ساندو بازماند.

چوپان پس از پایان رقابت‌ها سکوت نکرد و در دل‌نوشته‌ای طولانی و احساسی خطاب به ایران نوشت:

مادرم ایران، شرمندتم… خدا شاهد همه چیز است. قلب پسرت هادی تکه‌تکه شده؛ از قضاوت‌ها تا تهمت‌ها، از تمام خون‌ریزی‌ها و زخم‌هایی که روحم و روانم را رنجاند. از درد آهن سرد تا درد تنهایی و غربت… من برای تو جنگیدم، توانم نرسید به همه. حلالم کن مادر… تنها مهم من!

هادی چوپان که در سال ۲۰۲۲ با قهرمانی در مستر المپیا تاریخ‌ساز شد و پرچم ایران را بر فراز جهان بدنسازی برافراشت، طی دو سال اخیر همواره یکی از مدعیان اصلی بوده است، اما اختلاف نظرهای داوری و مسائل پشت‌پرده باعث شد احساس بی‌عدالتی در میان هوادارانش موج بزند.

پس از انتشار این دل‌نوشته، بسیاری از چهره‌های ورزشی و هواداران با حمایت از چوپان او را قهرمان واقعی نامیدند. همچنین برخی از بدنسازان ایرانی، ایستادگی و تعصب او را نماد مقاومت و افتخار ملی دانستند و حمایت ویژه‌ای از او در شبکه‌های اجتماعی انجام دادند.

گرگ ایرانی اگرچه امسال از رسیدن به ساندو بازماند، اما کسب یک ساندو و حضور مستمر روی استیج مستر المپیا و رقابت برای رتبه اول، دستاورد بزرگی است که جایگاه او را در تاریخ بدنسازی ایران تثبیت کرده است.

