به گزارش ایلنا، کاپیتان سابق تیم ملی ایران، احسان حاج‌صفی، پس از پایان دیدار تدارکاتی سپاهان مقابل تیم فوتبال امید ایران در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان، درباره عملکرد دو تیم گفت:

بازی خیلی خوبی برای هر دو تیم بود. چند روز قبل هم تیم امید با ذوب‌آهن دیدار داشت و امروز هم مسابقه خوبی برگزار کردیم. هر دو تیم موقعیت‌های گلزنی داشتند.

او با تمجید از کادر فنی و بازیکنان تیم امید افزود:

به آقا امید روانخواه تبریک می‌گویم؛ واقعا تیم یکدست و بازیکنان جوان و دونده‌ای دارند. قبل از بازی هم به بچه‌ها گفتم که تیم امید تیم خوبی است و در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا نیز این موضوع را دیدیم. جا دارد به کادر فنی آنها بابت جمع کردن این تیم تبریک بگویم.

حاج‌صفی درباره سبک بازی تیم امید گفت:

بازی‌سازی از عقب زمین کار سختی است، اما آقا امید و کادرش این کار را به خوبی انجام دادند و امروز هم نمایش خوبی ارائه کردند. این تیم در گروه سختی قرار دارد، اما امیدوارم موفق باشند.

کاپیتان سپاهان در پایان تاکید کرد:

تیم امید پشتوانه خوبی برای تیم ملی بزرگسالان است. امیدوارم حفظ شوند، به آنها بها داده شود و فدراسیون فوتبال امکانات و بازی‌های تدارکاتی مناسبی برایشان فراهم کند تا نقاط ضعف و قوت‌شان مشخص شود. این تیم شایستگی دارد تا با حمایت مناسب از مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا صعود کند و موجب خوشحالی مردم شود.

