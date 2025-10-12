حاجصفی: تیم امید پشتوانه قوی برای تیم ملی است
احسان حاجصفی پس از تساوی یک بر یک سپاهان مقابل تیم فوتبال امید ایران، از نمایش امیدوارکننده شاگردان امید روانخواه تمجید کرد و آنها را پشتوانهای ارزشمند برای تیم ملی بزرگسالان دانست.
به گزارش ایلنا، کاپیتان سابق تیم ملی ایران، احسان حاجصفی، پس از پایان دیدار تدارکاتی سپاهان مقابل تیم فوتبال امید ایران در ورزشگاه نقشجهان اصفهان، درباره عملکرد دو تیم گفت:
بازی خیلی خوبی برای هر دو تیم بود. چند روز قبل هم تیم امید با ذوبآهن دیدار داشت و امروز هم مسابقه خوبی برگزار کردیم. هر دو تیم موقعیتهای گلزنی داشتند.
او با تمجید از کادر فنی و بازیکنان تیم امید افزود:
به آقا امید روانخواه تبریک میگویم؛ واقعا تیم یکدست و بازیکنان جوان و دوندهای دارند. قبل از بازی هم به بچهها گفتم که تیم امید تیم خوبی است و در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا نیز این موضوع را دیدیم. جا دارد به کادر فنی آنها بابت جمع کردن این تیم تبریک بگویم.
حاجصفی درباره سبک بازی تیم امید گفت:
بازیسازی از عقب زمین کار سختی است، اما آقا امید و کادرش این کار را به خوبی انجام دادند و امروز هم نمایش خوبی ارائه کردند. این تیم در گروه سختی قرار دارد، اما امیدوارم موفق باشند.
کاپیتان سپاهان در پایان تاکید کرد:
تیم امید پشتوانه خوبی برای تیم ملی بزرگسالان است. امیدوارم حفظ شوند، به آنها بها داده شود و فدراسیون فوتبال امکانات و بازیهای تدارکاتی مناسبی برایشان فراهم کند تا نقاط ضعف و قوتشان مشخص شود. این تیم شایستگی دارد تا با حمایت مناسب از مرحله گروهی جام ملتهای آسیا صعود کند و موجب خوشحالی مردم شود.