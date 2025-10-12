بازگشت حردانی به تمرینات، اما با آمادگی کامل نامعلوم
صالح حردانی، مدافع راست تیم فوتبال استقلال، باوجود مصدومیت از ناحیه کمر، تمرینات خود را از سر گرفته و با جدیت در تلاش است تا بتواند در دیدار حساس برابر مس رفسنجان به میدان برود.
به گزارش ایلنا ،حردانی در جریان دیدار هفته ششم لیگ برتر مقابل چادرملو از ناحیه کمر دچار آسیبدیدگی شد و به همین دلیل از لیست تیم ملی نیز خط خورد. در حالی که بسیاری تصور میکردند این بازیکن برای مدت طولانی دور از میادین خواهد بود، او برخلاف این پیشبینیها خیلی زود به تمرینات برگشت.
این مدافع سرعتی استقلال در روزهای اخیر زیر نظر کادر پزشکی و بدنسازی باشگاه، تمرینات فیزیوتراپی و بدنی را بهصورت همزمان انجام میدهد تا روند درمانش تسریع شود. نکته قابل توجه اینکه حردانی باوجود احساس درد، تمرینات خود را رها نکرده و با انگیزه بالا در مجموعه تمرینی استقلال حاضر میشود.
کادر فنی استقلال نیز وضعیت این بازیکن را بهطور روزانه زیر نظر دارد تا در صورت رسیدن به آمادگی کامل، از او در دیدار ۲۵ مهرماه مقابل مس رفسنجان استفاده کند. این بازی برای آبیپوشان از اهمیت زیادی برخوردار است و بازگشت حردانی میتواند یک خبر امیدوارکننده برای ساپینتو و هواداران باشد.
اگر روند بهبود او به همین شکل ادامه پیدا کند، احتمال حضورش در ترکیب اصلی وجود دارد؛ هرچند تصمیم نهایی در این خصوص به نظر کادر فنی و وضعیت جسمانی او در روزهای منتهی به مسابقه بستگی دارد. با این حال تلاش و انگیزه بالای حردانی برای بازگشت، یکی از نکات قابل توجه تمرینات امروز استقلال بوده است.