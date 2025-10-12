پیام پزشکیان به کاروان ورزشی ایران در بازیهای کشورهای اسلامی و جوانان بحرین
وزیر ورزش و جوانان، پیام رئیس جمهور به کاروان اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی را قرائت کرد.
به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در مراسم بدرقه کاروانهای ورزشی اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی ریاض 2025 و بازیهای آسیایی جوانان بحرین، متن پیام رئیسجمهور را قرائت کرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جوانان ورزشکار عزیز
درود خدا بر شما فرزندان غیور کشورمان که در سایه همت و اراده خود، امروز افتخار یافتهاید به عنوان سفیران ملت بزرگ ایران، عازم رقابتهای آسیایی جوانان و همبستگی کشورهای اسلامی شوید؛ ملتی که همواره در سختترین میدانها با تکیه بر اراده استوار، توانمندیها و خلاقیتها، پرچم عزت و سربلندی ایران را برافراشتهاند.
اینجانب به عنوان رئیس جمهور و نماینده مردم قهرمانپرور ایران از شما جوانان میخواهم نماینده شایستهای برای ملت عزیزمان باشید. شما لایق کسب مدالهای رنگارنگ در مسابقات جوانان آسیا در بحرین و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض هستید، اما آنچه مدالهای شما را ارزشمندتر میکند، اخلاق جوانمردی و تجلی فرهنگ ایرانی- اسلامی در رقابتها است.
همچنین لازم میدانم از زحمات و همراهی خانوادههای محترم شما، مربیان، کادر فنی و همه دست اندرکاران ورزش کشور قدردانی نموده و برای همگان در میادین پیش رو، آرزوی موفقیت و سربلندی کنم. باور دارم حضور شما در این رقابتها، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور خواهد افزود.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران»