به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در مراسم بدرقه کاروان‌های ورزشی اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض 2025 و بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، متن پیام رئیس‌جمهور را قرائت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جوانان ورزشکار عزیز

درود خدا بر شما فرزندان غیور کشورمان که در سایه همت و اراده خود، امروز افتخار یافته‌اید به عنوان سفیران ملت بزرگ ایران، عازم رقابت‌های آسیایی جوانان و همبستگی کشورهای اسلامی شوید؛ ملتی که همواره در سخت‌ترین میدان‌ها با تکیه بر اراده استوار، توانمندی‌ها و خلاقیت‌ها، پرچم عزت و سربلندی ایران را برافراشته‌اند.

اینجانب به عنوان رئیس جمهور و نماینده مردم قهرمان‌پرور ایران از شما جوانان می‌خواهم نماینده شایسته‌ای برای ملت عزیزمان باشید. شما لایق کسب مدال‌های رنگارنگ در مسابقات جوانان آسیا در بحرین و بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض هستید، اما آنچه مدال‌های شما را ارزشمندتر می‌کند، اخلاق جوانمردی و تجلی فرهنگ ایرانی- اسلامی در رقابت‌ها است.

همچنین لازم می‌دانم از زحمات و همراهی خانواده‌های محترم شما، مربیان، کادر فنی و همه دست اندرکاران ورزش کشور قدردانی نموده و برای همگان در میادین پیش رو، آرزوی موفقیت و سربلندی کنم. باور دارم حضور شما در این رقابت‌ها، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور خواهد افزود.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»

انتهای پیام/