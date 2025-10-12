نورافکن: بازی با حریفان بزرگ به نفع تیم ملی است
هافبک تیم ملی فوتبال ایران معتقد است دیدارهای تدارکاتی مقابل حریفان قدرتمند خارجی میتواند نقش مهمی در پیشرفت تیم ملی و آمادگی برای رقابتهای بزرگ ایفا کند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران برای انجام دیدار دوستانه برابر تانزانیا راهی امارات شده است. در حاشیه تمرینات تیم ملی، امید نورافکن درباره آخرین شرایط تیم و دیدارهای تدارکاتی صحبت کرد.
او ابتدا به بازی گذشته مقابل روسیه اشاره کرد و گفت:
فکر میکنم پس از صعود به جام جهانی، بازی با روسیه از آن دیدارهایی بود که تیم ملی به آن نیاز داشت. حضور ۵۰ هزار تماشاگر کار را کمی سخت کرد. روسیه تیم قدرتمندی است؛ بازی را مساوی کردیم و فرصتهایی برای پیروزی هم داشتیم، اما در بعضی دقایق آنها بهتر بودند و در نهایت پیروز شدند.
نورافکن درباره دیدار پیشرو مقابل تانزانیا نیز گفت:
تیمهای آفریقایی معمولاً فیزیکی و قدرتمند هستند. فکر میکنم تانزانیا در بازی آخرش از رقابتهای مقدماتی کنار رفت، اما تیمی است که توانسته سنگال را ۲ بر ۱ شکست دهد و همین نشان میدهد حریف قابل احترامی است. این بازی و همینطور تورنمنت چهارجانبهای که مقابل مصر برگزار میشود، میتواند برای تیم ملی مفید باشد.
بازیکن سپاهان تأکید کرد که انجام دیدارهای دوستانه سطح بالا، حتی در صورت شکست، به رشد تیم ملی کمک خواهد کرد:
برای ما احترام به مردم اولویت دارد، اما باید بدانیم بازی با تیمهای قدرتمند مثل روسیه یا حتی برزیل به پیشرفت تیم کمک میکند. کرهجنوبی مقابل برزیل ۵ بر صفر باخت، اما همین بازی تجربه ارزشمندی برایشان بود.
نورافکن در پایان از مسئولان خواست زمینه میزبانی از تیمهای بزرگ در تهران را فراهم کنند:
چرا ما نباید در تهران از تیمهایی مثل اسپانیا یا آلمان دعوت کنیم؟ بازی در حضور ۶۰ هزار هوادار ایرانی قطعاً به ما انگیزه میدهد و کمک میکند نقاط ضعفمان را بهتر بشناسیم. بازی با روسیه در تهران تجربه خوبی بود و باید از این دست مسابقات بیشتر داشته باشیم.
او در پاسخ به سؤال پایانی خبرنگاران درباره تیم مورد علاقهاش در جام جهانی گفت:
دوست دارم با انگلیس همگروه شویم.