تساوی سپاهان و تیم ملی امید

تیم فوتبال سپاهان در یک دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی امید قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال سپاهان به منظور افزایش آمادگی حین تعطیلات ملی در یک دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی امید قرار گرفت که این مسابقه در نهایت با تساوی یک گله به پایان رسید.

در ابتدای مسابقه، تیم ملی امید موفق به گلزنی شد اما شاگردان نویدکیا توانستند بازی را خیلی زود به تساوی بکشانند. ارسال خوب حاج صفی با ضربه سر مجید علیاری همراه شد و این بازیکن توانست دروازه را باز کند.

در نیمه دوم مسابقه پرموقعیتی از سوی دو تیم ارائه شد و به خصوص دروازه‌بان‌ها واکنش‌های خوبی داشتند. در نهایت این دیدار با تساوی خاتمه یافت.

لازم به ذکر است، تیم سپاهان روز جمعه ۲۵ مهر ماه در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر در خوزستان به مصاف استقلال خوزستان خواهد رفت.

 

