حضور ایران در تورنمنت چهارجانبه امارات
تیم ملی فوتبال ایران در پنجره بازیهای ملی آبانماه، در یک تورنمنت بینالمللی چهارجانبه به میزبانی امارات حضور پیدا میکند و در نخستین گام به مصاف کیپ ورد خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال کشورمان در پنجره فیفادی آبانماه در یک تورنمنت چهارجانبه شرکت میکند. این رقابتها با حضور تیمهای ایران، مصر، کیپ ورد و ازبکستان به میزبانی امارات برگزار میشود.
طبق برنامه تنظیمشده، شاگردان امیر قلعهنویی روز پنجشنبه ۲۲ آبان مقابل کیپ ورد قرار میگیرند و برنده این مسابقه در دیدار نهایی، روز ۲۷ آبان با پیروز دیدار ازبکستان و مصر روبهرو خواهد شد.
تیمهایی هم که در بازی اول شکست بخورند، روز ۲۶ آبان برای تعیین رتبه سوم به میدان میروند. این تورنمنت فرصت مناسبی برای تیم ملی ایران است تا در آستانه ادامه رقابتهای مقدماتی جام جهانی، در شرایط مسابقهای محک جدی بخورد.