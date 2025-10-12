مهدی قایدی: عاشق استقلالم و شاید روزی برگردم

به گزارش ایلنا، مهدی قایدی، ستاره ایرانی النصر امارات که در دیدار مقابل الجزیره دچار مصدومیت شد، درباره آخرین وضعیت خود گفت:

قبل از هر چیز برای تیم ملی در بازی با تانزانیا آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم بچه‌ها بتوانند دل مردم را شاد کنند. فعلاً در حال گذراندن دوران فیزیوتراپی هستم و اگر همه‌چیز خوب پیش برود، بین دو تا سه هفته دیگر به تمرینات تیم برمی‌گردم.

او در توضیح جزئیات مصدومیتش افزود:

مصدومیتم از ناحیه دوقلوی پا بود که در اردوی تیم ملی و قبل از بازی با قطر اتفاق افتاد. دو ماه طول کشید تا برگردم اما درست بعد از بازگشت، همان پا از بخش دیگری آسیب دید. خدا را شکر الان شرایط خیلی بهتر است.

قایدی درباره حضور پرتعداد بازیکنان ایرانی در لیگ امارات گفت: فکر می‌کنم حدود ۱۰ تا ۱۲ بازیکن ایرانی در ادنوک لیگ حضور دارند و عملکرد همه خوب بوده است. پارسال سعید و سردار چهار قهرمانی آوردند، تیم ما هم با سامان و شهریار نمایش خوبی داشت. امیدوارم امسال هم همه بدرخشیم.

بازیکن سابق استقلال همچنین درباره شرایط فعلی فوتبال ایران و تیم سابقش اظهار داشت:

امکانات فوتبال ایران بد نیست، اما مشکلات مشخص است و باید مدیران تصمیم درست بگیرند. من با ساپینتو کار کرده‌ام؛ او مربی بسیار خوبی است و امیدوارم استقلال زودتر به شرایط ایده‌آل برگردد. تیم بازیکنان خوبی دارد، فقط زمان می‌خواهد تا هماهنگ شود. بزرگ‌ترهای تیم باید فضا را مدیریت کنند، چون نقش مهمی در موفقیت دارند.

قایدی با یادآوری دوران حضورش در استقلال گفت:

وقتی ساپینتو آمد، تمرینات در ابتدا سنگین بود و زمین تمرین شرایط خوبی نداشت، اما کم‌کم بهتر شدیم و نتایج خوبی گرفتیم. امسال هم استقلال تیمی باکیفیت دارد و امیدوارم فصل را با نتیجه‌ای درخور هواداران تمام کند.

در پایان، او درباره احتمال بازگشتش به استقلال گفت:

ان‌شاءالله، چرا که نه؟ من عاشق استقلالم. امسال هم صحبت‌هایی شد، اما شرایط قراردادم در النصر اجازه انتقال نمی‌داد. در هر حال بازگشت به خانه همیشه آرزوی من است.

انتهای پیام/