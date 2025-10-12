خبرگزاری کار ایران
نیروی زمینی 1 - 0 شناورسازی: پیروزی شاگردان هرمزی در خانه

نیروی زمینی 1 - 0 شناورسازی: پیروزی شاگردان هرمزی در خانه
دیدار حساس تیم‌های نیروی زمینی و شناورسازی قشم در هفته هشتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور با برتری ۱ بر ۰ شاگردان داریوش یزدی به پایان رسید تا نیروی زمینی پس از چند هفته ناکامی، طعم پیروزی را بچشد و سه امتیاز ارزشمند را از آنِ خود کند.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم نیروی زمینی تهران در ورزشگاهی پر از هیجان، میزبان شناورسازی قشم بود. این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان داریوش یزدی خاتمه یافت.

تنها گل این مسابقه در دقیقه ۲۳ از روی نقطه پنالتی توسط امیرحسین خدامرادی برای نیروی زمینی به ثمر رسید. چند دقیقه بعد، داور مسابقه یک پنالتی به سود شناورسازی قشم اعلام کرد اما میلاد جهانی نتوانست ضربه خود را به گل تبدیل کند تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر نیروی زمینی به پایان برسد.

در نیمه دوم، هر دو تیم برای تغییر نتیجه تلاش زیادی کردند اما موقعیت‌های ایجادشده به ثمر ننشست و در نهایت بازی با همان نتیجه نیمه اول به پایان رسید.

با این پیروزی، نیروی زمینی که سه امتیاز انضباطی از آن کسر شده بود، مجموع امتیازات خود را به عدد ۷ رساند و موقتاً در جایگاه یازدهم جدول قرار گرفت.

در سوی دیگر میدان، شناورسازی قشم با قبول این شکست در امتیاز ۹ باقی ماند و با چند پله سقوط، شرایط خود را در جدول پیچیده‌تر کرد.

شاگردان داریوش یزدی با این برد روحیه‌ای تازه گرفتند و امیدوارند بتوانند در هفته‌های آینده به جمع مدعیان صعود بازگردند، در حالی که شناورسازی قشم باید هرچه زودتر راهی برای پایان دادن به نوسانات خود پیدا کند.

