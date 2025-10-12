خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زوج فلاح و آشورماتوف نظر ساپینتو را جلب کردند

زوج فلاح و آشورماتوف نظر ساپینتو را جلب کردند
کد خبر : 1699141
لینک کوتاه کپی شد.

عملکرد قابل‌قبول سامان فلاح و رستم آشورماتوف در دو دیدار اخیر استقلال، موجب شده تا ریکاردو ساپینتو قصدی برای تغییر در خط دفاعی تیمش نداشته باشد.

به گزارش ایلنا،  اشتباهات متعدد مدافعان استقلال در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا باعث شد تا ریکاردو ساپینتو در چند دیدار پیاپی ترکیب خط دفاعی تیمش را تغییر دهد.

با این حال، در دو بازی گذشته مقابل چادرملو و المحرق بحرین، سرمربی پرتغالی از زوج سامان فلاح و رستم آشورماتوف استفاده کرد؛ ترکیبی که هرچند هنوز طعم پیروزی را نچشیده، اما عملکردی باثبات و کم‌اشتباه داشته است. همین مسئله باعث شده تا ساپینتو از عملکرد این دو مدافع ابراز رضایت کند.

سامان فلاح با انگیزه بالا در تمرینات استقلال حاضر می‌شود و آشورماتوف نیز پس از پایان فیفادی و بازگشت از اردوی تیم ملی ازبکستان، دوباره به تمرینات اضافه خواهد شد.

در شرایطی که آبی‌پوشان در تعطیلات لیگ خود را برای دیدار با مس رفسنجان آماده می‌کنند، به نظر می‌رسد ساپینتو قصد دارد ثبات فعلی خط دفاعی را حفظ کند.

هرچند استقلال مدافعان سرشناسی مانند عارف آقاسی، آرمین سهرابیان و عارف غلامی را نیز در اختیار دارد، اما بعید است در ترکیب اصلی تغییر ایجاد شود و احتمالا دوباره شاهد حضور زوج فلاح و آشورماتوف در مرکز خط دفاع خواهیم بود.

دیدار استقلال و مس رفسنجان روز جمعه ۲۵ مهر ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ