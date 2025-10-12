زوج فلاح و آشورماتوف نظر ساپینتو را جلب کردند

به گزارش ایلنا، اشتباهات متعدد مدافعان استقلال در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا باعث شد تا ریکاردو ساپینتو در چند دیدار پیاپی ترکیب خط دفاعی تیمش را تغییر دهد.

با این حال، در دو بازی گذشته مقابل چادرملو و المحرق بحرین، سرمربی پرتغالی از زوج سامان فلاح و رستم آشورماتوف استفاده کرد؛ ترکیبی که هرچند هنوز طعم پیروزی را نچشیده، اما عملکردی باثبات و کم‌اشتباه داشته است. همین مسئله باعث شده تا ساپینتو از عملکرد این دو مدافع ابراز رضایت کند.

سامان فلاح با انگیزه بالا در تمرینات استقلال حاضر می‌شود و آشورماتوف نیز پس از پایان فیفادی و بازگشت از اردوی تیم ملی ازبکستان، دوباره به تمرینات اضافه خواهد شد.

در شرایطی که آبی‌پوشان در تعطیلات لیگ خود را برای دیدار با مس رفسنجان آماده می‌کنند، به نظر می‌رسد ساپینتو قصد دارد ثبات فعلی خط دفاعی را حفظ کند.

هرچند استقلال مدافعان سرشناسی مانند عارف آقاسی، آرمین سهرابیان و عارف غلامی را نیز در اختیار دارد، اما بعید است در ترکیب اصلی تغییر ایجاد شود و احتمالا دوباره شاهد حضور زوج فلاح و آشورماتوف در مرکز خط دفاع خواهیم بود.

دیدار استقلال و مس رفسنجان روز جمعه ۲۵ مهر ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود.

انتهای پیام/