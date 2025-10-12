گزارش مالی پرسپولیس در کدال
باشگاه پرسپولیس در تازهترین گزارش ماهانه خود در سامانه کدال، جزئیات درآمدهای ششماهه نخست سال را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس گزارش فعالیت مالی خود را در سامانه کدال منتشر کرده که در آن جزئیات دقیق منابع درآمدی این باشگاه در ششماهه نخست سال مشخص شده است. سرخپوشان از شش مسیر شامل آکادمی، برند و علائم تجاری (اسپانسری)، اماکن ورزشی، کارت هواداری، سپرده بانکی و بلیتفروشی درآمدزایی داشتهاند.
در میان این منابع، علائم تجاری و اسپانسری بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار منتشرشده، پرسپولیس در نیمسال نخست ۸۳ میلیارد تومان از این بخش درآمد داشته است؛ ۲۵ میلیارد آن مربوط به پنجماهه ابتدایی سال و ۵۸ میلیارد تومان تنها در ماه نخست فصل جدید به دست آمده است.
مدیران باشگاه وعده دادهاند که تا پایان فصل، مجموع درآمد اسپانسری از مرز ۵۰۰ میلیارد تومان عبور کند؛ رقمی که تاکنون تنها حدود ۱۰ درصد از آن تحقق یافته است.
در بخش کارت هواداری نیز پرسپولیس عملکرد قابلتوجهی داشته و تاکنون ۲۲ میلیارد تومان از این مسیر درآمد کسب کرده است؛ از این رقم، ۷.۵ میلیارد تومان مربوط به یک ماه اخیر و نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان به پنجماهه ابتدایی سال مربوط میشود.
علاوه بر این، باشگاه از محل سپرده بانکی خود نیز هشت میلیارد تومان سود دریافت کرده است. البته با توجه به تسهیلات دریافتی از بانک شهر، هنوز مشخص نیست آیا بخشی از این سود برای بازپرداخت وامهای پیشین صرف شده است یا خیر.