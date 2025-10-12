خبرگزاری کار ایران
تمرینات اردوی نهایی تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۸ سال آغاز شد

تمرینات اردوی نهایی تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۸ سال با حضور ۱۸ بازیکن در تهران در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا، اردوی نهایی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختران از روز پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه در کمپ تیم‌های ملی بانوان و سالن فدراسیون آغاز شده و بازیکنان با انگیزه بالا تمرینات خود را دنبال می‌کنند تا شانس حضور در ترکیب نهایی تیم اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان را به دست آورند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان به میزبانی بحرین برگزار می‌شود و رقابت‌های والیبال دختران از ۲۷ مهر تا هفتم آبان ادامه خواهد داشت. تیم ملی ایران یکی از ۱۲ تیم حاضر در این رقابت‌هاست و در گروه نخست مرحله مقدماتی با تیم‌های بحرین و قطر همگروه است.

اردوی آماده‌سازی ملی‌پوشان تا زمان اعزام (۲۴ مهرماه) ادامه دارد. بازیکنان حاضر در این اردو شامل آیدا باقرنیا، یلدا جعفری، لعیا افزونی، هستی واحدی، یسنا آهنکوب‌رو، معصومه قدمی‌طبقدهی، کیمیا صفری، نگار حسینی، کیانا صیدی، مریم قاضی‌راد، آیدا ولی‌نژاد، مبینا کریمی، نگار عباسی، سانیا بحری، النا همایونی‌راد، زهرا کیش‌راد، ستایش حسینی و فاطمه کاویانی کتولی هستند.

تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۸ سال ایران با هدف کسب جایگاهی شایسته در این رویداد آسیایی تمرینات خود را با برنامه‌ریزی دقیق کادر فنی دنبال می‌کند.

