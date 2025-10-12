به گزارش ایلنا، در بخش آقایان اژدهاسواران پر توان خلبوس با شکار لنز دوربین داوران خط پایان به عنوان قایق اول عنوان قهرمانی را کسب کردند. عنوان نایب قهرمانی این دوره از مسابقات به دستان کهن مردان سکان رسید و مقام سوم را نیز اژدهاسواران دولاب که گوشه چشمی به صید کاپ قهرمانی داشتند از آن خود کردند و تیم نوپای آیات که رقیب سخت و پرچالش سایر تیم ها بود در جایگاه چهارم قرار گرفت.

در مسابقات جذاب بانوان پر توان و با انگیزه بوشهری نیز پس از ۳ دور رقابت نفس‌گیر و نزدیک به هم که حتی تا واپسین مترهای آخر مسافت ۲۰۰متر مسابقه به سختی تیم برتر نمایان می‌شد. در پایان باشگاه مشعل دریا قهرمان شد، فانوس عنوان نائب قهرمانی را کسب کرد و مشعل دریا ب در جایگاه سوم قرار گرفت.

