واکنش احساسی حسن یزدانی به افتخارآفرینی هادی چوپان
قهرمان کشتی ایران با انتشار پیامی از عملکرد درخشان هادی چوپان در رقابت‌های مستر المپیا تمجید کرد و او را نماد تعصب و اراده ایرانی دانست.

به گزارش ایلنا، حسن یزدانی، کاپیتان پرافتخار تیم ملی کشتی آزاد ایران، پس از نایب‌قهرمانی هادی چوپان در رقابت‌های مستر المپیا 2025، در فضای مجازی به این موفقیت واکنش نشان داد. او در استوری اینستاگرام خود با قدردانی از تلاش‌های چوپان نوشت:«هادی نماد اراده و تعصب ایران است.»

چوپان که به «گرگ پارسی» شهرت دارد، در رقابت‌های مستر المپیا امسال با عملکردی پرقدرت و نمایش خیره‌کننده توانست جایگاه دوم را به خود اختصاص دهد و بار دیگر نام ایران را در یکی از معتبرترین رویدادهای بدنسازی جهان مطرح کند. قهرمانی این دوره به درک لانسفورد از آمریکا رسید.

نمایش قدرتمند چوپان بازتاب گسترده‌ای در میان هواداران ورزش ایران داشت و چهره‌های مختلف ورزشی و هنری با انتشار پیام‌هایی از او حمایت کردند. واکنش حسن یزدانی نیز یکی از این پیام‌های پرمخاطب بود که با استقبال زیادی روبه‌رو شد.

