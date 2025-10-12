درخواست پرسپولیس برای تعویق بازی با خیبر

به گزارش ایلنا، روز گذشته با دعوت میلاد محمدی به اردوی تیم ملی برای بازی دوستانه با تانزانیا باشگاه پرسپولیس از سازمان لیگ درخواست کرده در صورت موافقت بازی این تیم مقابل خیبرخرم آباد در هفته هفتم یک روز به تعویق بیفتد.

باشگاه پرسپولیس با استناد به اینکه طبق قوانین در صورت داشتن بیش از ۵ بازیکن ملی پوش می تواند از این شرایط استفاده کند این درخواست را از سازمان لیگ کرده است.

این بازی طبق برنامه شنبه هفته آینده ۲۶ مهر در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار می شود و باید دید سازمان لیگ و باشگاه خیبر خرم آباد که میزبان این دیدار است آیا با این درخواست موافقت می کنند یا خیر.

