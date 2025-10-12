خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست پرسپولیس برای تعویق بازی با خیبر

درخواست پرسپولیس برای تعویق بازی با خیبر
کد خبر : 1699079
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ برای تعویق ۲۴ ساعته بازی با خیبرخرم آباد نامه رسمی ارائه داده است.

به گزارش ایلنا، روز گذشته با دعوت میلاد محمدی به اردوی تیم ملی برای بازی دوستانه با تانزانیا باشگاه پرسپولیس از سازمان لیگ درخواست کرده در صورت موافقت بازی این تیم مقابل خیبرخرم آباد در هفته هفتم یک روز به تعویق بیفتد.

باشگاه پرسپولیس با استناد به اینکه طبق قوانین در صورت داشتن بیش از ۵ بازیکن ملی پوش می تواند از این شرایط استفاده کند این درخواست را از سازمان لیگ کرده است.

این بازی طبق برنامه شنبه هفته آینده ۲۶ مهر در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار می شود و باید دید سازمان لیگ و باشگاه خیبر خرم آباد که میزبان این دیدار است آیا با این درخواست موافقت می کنند یا خیر. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ