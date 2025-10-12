خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هاشمیان تمرین پرسپولیس را تعطیل کرد

هاشمیان تمرین پرسپولیس را تعطیل کرد
کد خبر : 1699060
لینک کوتاه کپی شد.

تمرین فردا تیم پرسپولیس با تصمیم کادرفنی تعطیل شده است.

به گزارش ایلنا، کادرفنی تیم پرسپولیس اعلام کرد که باتوجه به انجام یک بازی دوستانه پربرخورد با عقاب، تمرین تیم به مدت یک روز تعطیل خواهد بود تا بازیکنان پس از ریکاوری، یک استراحت کوتاه داشته باشند. 

به این ترتیب تمرین بعدی سرخپوشان روز سه شنبه برگزار خواهد شد و قرمزها چهار جلسه تمرینی را برای دیدار با خیبر خرم‌آباد پیش‌روی خود خواهند داشت.  

کادرفنی پرسپولیس از کادر پزشکی استعلام آخرین وضعیت مصدومان این تیم را خواسته تا درباره آنها تصمیم بگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ