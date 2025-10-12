هاشمیان تمرین پرسپولیس را تعطیل کرد

به گزارش ایلنا، کادرفنی تیم پرسپولیس اعلام کرد که باتوجه به انجام یک بازی دوستانه پربرخورد با عقاب، تمرین تیم به مدت یک روز تعطیل خواهد بود تا بازیکنان پس از ریکاوری، یک استراحت کوتاه داشته باشند.

به این ترتیب تمرین بعدی سرخپوشان روز سه شنبه برگزار خواهد شد و قرمزها چهار جلسه تمرینی را برای دیدار با خیبر خرم‌آباد پیش‌روی خود خواهند داشت.

کادرفنی پرسپولیس از کادر پزشکی استعلام آخرین وضعیت مصدومان این تیم را خواسته تا درباره آنها تصمیم بگیرد.

