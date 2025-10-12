تمرین ریکاوری پرسپولیس با غایبین پرتعداد

به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت که شب گذشته یک بازی پربرخورد را مقابل تیم جوان و دونده عقاب برگزار کردند، طبق برنامه کادر فنی امروز ریکاوری را در برنامه داشتند.

برنامه تمرینی امروز از ساعت ۱۱ در ورزشگاه شهید کاظمی و زیر نظر کادر فنی برگزار شد.

در این جلسه، مصدومان تیم، کماکان زیر نظر کادر پزشکی، برنامه‌های اختصاصی خود را دنبال کردند و بقیه بازیکنان نیز ابتدا در سالن وزنه و در ادامه، ریکاوری کردند.

