تمرین ریکاوری پرسپولیس با غایبین پرتعداد
پرسپولیس در غیاب 9 بازیکن می پوش و جند مصدوم تمرین ریکاوری خود را برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت که شب گذشته یک بازی پربرخورد را مقابل تیم جوان و دونده عقاب برگزار کردند، طبق برنامه کادر فنی امروز ریکاوری را در برنامه داشتند.
برنامه تمرینی امروز از ساعت ۱۱ در ورزشگاه شهید کاظمی و زیر نظر کادر فنی برگزار شد.
در این جلسه، مصدومان تیم، کماکان زیر نظر کادر پزشکی، برنامههای اختصاصی خود را دنبال کردند و بقیه بازیکنان نیز ابتدا در سالن وزنه و در ادامه، ریکاوری کردند.