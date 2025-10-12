خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمرین ریکاوری پرسپولیس با غایبین پرتعداد

تمرین ریکاوری پرسپولیس با غایبین پرتعداد
کد خبر : 1699039
لینک کوتاه کپی شد.

پرسپولیس در غیاب 9 بازیکن می پوش و جند مصدوم تمرین ریکاوری خود را برگزار کرد.

به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت که شب گذشته یک بازی پربرخورد را مقابل تیم جوان و دونده عقاب برگزار کردند، طبق برنامه کادر فنی امروز ریکاوری را در برنامه داشتند.

برنامه تمرینی امروز از ساعت ۱۱ در ورزشگاه شهید کاظمی و زیر نظر کادر فنی برگزار شد.

در این جلسه، مصدومان تیم، کماکان زیر نظر کادر پزشکی، برنامه‌های اختصاصی خود را دنبال کردند و بقیه بازیکنان نیز ابتدا در سالن وزنه و در ادامه، ریکاوری کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ