خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خبر مهم در مورد آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی

خبر مهم در مورد آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی
کد خبر : 1698997
لینک کوتاه کپی شد.

به نظر می‌رسد پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی پیشرفت خوبی داشته است.

به گزارش ایلنا، پیگیری‌ها برای زمان بازگشت ورزشگاه آزادی به چرخه میزبانی از مسابقات همچنان ادامه دارد. خصوصا که سرخابی‌ها از وضعیت موجود راضی نیستند و به هر بهانه‌ای این را بیان می‌کنند. با این حال زمان‌های مختلفی برای پایان پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی و آغاز به کار دوباره آن اعلام شده که دورترینش به پایان سال 1405 مربوط است. با این حال امیدواری‌هایی نیز برای موعد زودتر هم وجود دارد.

در همین خصوص، آخرین وضعیت نوسازی مجموعه ورزشی آزادی صبح امروز (یکشنبه ۲۰ مهر ماه) در نشستی با حضور وزیر ورزش و‌ جوانان، مسئولان قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت توسعه و‌ نگهداری اماکن ورزشی بررسی شد.

رسانه ورزش و جوانان نوشته که مهم ترین موضوع مورد بحث در این جلسه، حرکت منسجم‌تر برای تسریع بخشیدن به عملیات بازسازی مجموعه بود که از سوی احمد دنیامالی تاکید ویژه‌ای به آن شد.

طبق آخرین آمارهای اعلام شده، کار بازسازی این مجموعه تا کنون ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این در حالی است که وزیر ورزش و‌جوانان پیش‌تر خبر داده بود که تلاش‌ها بر این است تا پیش از اتمام سال جاری ورزشگاه آزادی برای برگزاری بازی های فوتبال آماده شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ