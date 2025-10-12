به گزارش ایلنا، در روزهای گذشته موضوع کادر پزشکی تیم پرسپولیس تبدیل به یک مورد خبرساز در بین هواداران پرسپولیس بوده و صحبتهای مختلفی درباره بازیکنان مصدوم و نقش کادر پزشکی در آن مطرح شده است.

در این بین برخی صفحات اجتماعی نوک پیکان انتقاد خود را به سوی دکتر زرینه رییس کمیته پزشکی باشگاه نشانه رفتند که این موضوع باعث تحریک هواداران پرسپولیس و واکنش آنها به این پزشک پر سابقه شد. در حالی که نظرات کارشناسی خلاف این دیدگاه‌ها را نشان می‌دهد.

با این حال و برخلاف ادعاها، باشگاه پرسپولیس تصمیمی برای تغییر کمیته پزشکی خود نداشته و سخنگوی این باشگاه نیز چنین خبری را تکذیب کرده و دکتر زرینه در سمت خود به کار ادامه خواهد داد.

