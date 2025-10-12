خبرگزاری کار ایران
استوری احساسی پیروانی برای چوپان: مدال نقره برای دنیا، طلا برای مردم

استوری احساسی پیروانی برای چوپان: مدال نقره برای دنیا، طلا برای مردم
افشین پیروانی، مدیر تیم پرسپولیس، با انتشار استوری در حمایت از هادی چوپان، نایب‌قهرمان مسترالمپیا ۲۰۲۵، از او به‌عنوان قهرمان واقعی مردم یاد کرد.

به گزارش ایلنا، افشین پیروانی در واکنش به نایب‌قهرمانی هادی چوپان در رقابت‌های مسترالمپیا، استوری احساسی در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد. او در این استوری سه تصویر از چوپان را به اشتراک گذاشت و نوشت:«یه شیر واقعی برای قهرمان شدن نیازی به تاج نداره»

و در ادامه افزود: «مدال نقره برای دنیا، اما طلا برای مردم.»

این پیام در حالی منتشر شد که هادی چوپان، با وجود آمادگی فوق‌العاده و نمایش قدرتمند در لاس‌وگاس، برای دومین سال پیاپی پایین‌تر از درک لانسفورد ایستاد و از تکرار قهرمانی بازماند.

واکنش پیروانی به‌نوعی بازتاب احساس عمومی در میان هواداران ایرانی بود که معتقدند چوپان شایسته عنوان نخست بوده است. 

استوری احساسی پیروانی برای چوپان: مدال نقره برای دنیا، طلا برای مردم

