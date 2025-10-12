خبرگزاری کار ایران
دعوت چهار بازیکن پرسپولیس به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان

چهار بازیکن تیم فوتبال بانوان پرسپولیس به اردوی آماده‌سازی تیم ملی و تورنمنت سه‌جانبه هند فراخوانده شدند.

به گزارش  ایلنا، با اعلام کادرفنی تیم ملی فوتبال بانوان، چهار بازیکن از تیم پرسپولیس در فهرست دعوت‌شدگان به اردوی تیم ملی قرار گرفتند. ثنا صادقی، زهرا احمدی‌زاده، آتنا توفیق و زینب عباسپور چهار سرخ‌پوشی هستند که باید خود را به اردوی آماده‌سازی تیم ملی معرفی کنند.

این اردو با هدف آماده‌سازی تیم ملی فوتبال بانوان برای حضور در تورنمنت سه‌جانبه هند برگزار می‌شود. این رقابت‌ها یکی از مراحل مهم آماده‌سازی تیم ملی پیش از مسابقات رسمی آتی خواهد بود.

اردوی تیم ملی فوتبال بانوان طی روزهای آینده آغاز می‌شود و بازیکنان دعوت‌شده زیر نظر کادرفنی به تمرین خواهند پرداخت.دعوت چهار بازیکن پرسپولیس به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان

