احمدی: هدف ما کسب مقامی در شأن والیبال ساحلی ایران است

مربی تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال ایران ابراز امیدواری کرد شاگردانش بتوانند در رقابت‌های جهانی مکزیک نتیجه‌ای درخور نام والیبال ایران به دست آورند.

به گزارش ایلنا، مرتضی احمدی پوربندری، مربی تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال کشورمان، پیش از آغاز رقابت‌های قهرمانی جهان در مکزیک درباره شرایط تیم گفت: «خدا را شکر تیم در وضعیت خوبی قرار دارد و با تمرینات منظم و برنامه‌ریزی انجام شده، بازیکنان با آمادگی کامل وارد مسابقات می‌شوند.»

او با اشاره به موفقیت‌های گذشته تیم‌های پایه والیبال ساحلی ایران افزود: «سال گذشته توانستیم در رده زیر ۱۹ سال به مدال برنز جهان برسیم و حالا نیز امیدواریم در رده زیر ۲۱ سال، مقامی در شأن والیبال ساحلی ایران به دست آوریم و دل مردم را شاد کنیم.»

احمدی همچنین از حمایت‌های فدراسیون والیبال قدردانی کرد و گفت: «سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون، با تلاش شبانه‌روزی و توجه ویژه به والیبال ساحلی، شرایط بسیار خوبی را برای تیم‌های ملی فراهم کرده است.»

رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه به میزبانی مکزیک برگزار خواهد شد. تیم ملی ایران شب گذشته (۱۹ مهرماه) تهران را به مقصد ترکیه ترک کرد تا پس از توقفی کوتاه، راهی مکزیکوسیتی شود.

