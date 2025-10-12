خبرگزاری کار ایران
پرسپولیس به خانه قهرمانی‌ها برگشت

پرسپولیس به خانه قهرمانی‌ها برگشت
پرسپولیس با نظر وحید هاشمیان تمریناتش را در ورزشگاه شهیید کاظمی ادامه خواهد داد.

به گزارش ایلنا، با تصمیم کادر فنی و پس از بازدید وحید هاشمیان از امکانات و وضعیت زمین، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس از فردا در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار خواهد شد.

ورزشگاه کاظمی طی سال‌های گذشته همواره پایگاه اصلی تمرینی سرخ‌پوشان بوده و خاطرات متعددی از دوران قهرمانی‌های متوالی این تیم در خود دارد. حالا با تأیید شرایط مناسب چمن و امکانات، پرسپولیس بار دیگر به زمین تمرینی بازمی‌گردد که هواداران آن را خانه دوم تیم‌شان می‌دانند.

بازگشت به این مجموعه در حالی صورت می‌گیرد که پرسپولیس از زمستان گذشته زمین‌های شماره ۲ و ۳ ورزشگاه آزادی را اجاره کرده بود و حالا با زیرکشت رفتن زمین شماره ۳ و مطلوب بودن چمن کاظمی در این فصل، سرخ‌ها برای تمرین به خانه قدیمی خود برمی‌گردند.

