پرسپولیس به خانه قهرمانیها برگشت
پرسپولیس با نظر وحید هاشمیان تمریناتش را در ورزشگاه شهیید کاظمی ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا، با تصمیم کادر فنی و پس از بازدید وحید هاشمیان از امکانات و وضعیت زمین، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس از فردا در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار خواهد شد.
ورزشگاه کاظمی طی سالهای گذشته همواره پایگاه اصلی تمرینی سرخپوشان بوده و خاطرات متعددی از دوران قهرمانیهای متوالی این تیم در خود دارد. حالا با تأیید شرایط مناسب چمن و امکانات، پرسپولیس بار دیگر به زمین تمرینی بازمیگردد که هواداران آن را خانه دوم تیمشان میدانند.
بازگشت به این مجموعه در حالی صورت میگیرد که پرسپولیس از زمستان گذشته زمینهای شماره ۲ و ۳ ورزشگاه آزادی را اجاره کرده بود و حالا با زیرکشت رفتن زمین شماره ۳ و مطلوب بودن چمن کاظمی در این فصل، سرخها برای تمرین به خانه قدیمی خود برمیگردند.