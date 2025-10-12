به گزارش ایلنا، با تصمیم کادر فنی و پس از بازدید وحید هاشمیان از امکانات و وضعیت زمین، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس از فردا در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار خواهد شد.

ورزشگاه کاظمی طی سال‌های گذشته همواره پایگاه اصلی تمرینی سرخ‌پوشان بوده و خاطرات متعددی از دوران قهرمانی‌های متوالی این تیم در خود دارد. حالا با تأیید شرایط مناسب چمن و امکانات، پرسپولیس بار دیگر به زمین تمرینی بازمی‌گردد که هواداران آن را خانه دوم تیم‌شان می‌دانند.

بازگشت به این مجموعه در حالی صورت می‌گیرد که پرسپولیس از زمستان گذشته زمین‌های شماره ۲ و ۳ ورزشگاه آزادی را اجاره کرده بود و حالا با زیرکشت رفتن زمین شماره ۳ و مطلوب بودن چمن کاظمی در این فصل، سرخ‌ها برای تمرین به خانه قدیمی خود برمی‌گردند.

انتهای پیام/