به گزارش ایلنا، تیم ملی کره جنوبی در دیداری دوستانه مقابل برزیل با نتیجه سنگین ۵ بر صفر شکست خورد و اشتباه غیرمنتظره‌ی کیم مین‌جائه، مدافع بایرن مونیخ، نقش پررنگی در این باخت داشت.

در این مسابقه که در ورزشگاه جام‌جهانی سئول برگزار شد، شاگردان هونگ میونگ‌بو در نیمه نخست دو گل از رودریگو و استبان دریافت کردند؛ گل‌هایی که بیش از آنکه حاصل اشتباه کره‌ای‌ها باشند، نشان از کیفیت بالای حریف داشتند. با این حال، آغاز نیمه دوم برای میزبان کابوس‌وار بود.

در دقیقه ۴۷، پاس بازگشتی کیم جو‌سونگ از سمت چپ به داخل محوطه جریمه به کیم مین‌جائه رسید، اما این مدافع میانی نتوانست توپ را کنترل کند و در فشار مستقیم وینیسیوس جونیور توپ را از دست داد. ستاره رئال مادرید بلافاصله با یک شوت دقیق با پای چپ دروازه را گشود و نتیجه را ۳-۰ کرد. در حالی‌که پاس جو‌سونگ بی‌اشکال بود، اشتباه مدافع بایرن به قیمت سنگینی تمام شد و روند بازی را به‌طور کامل به سود برزیل تغییر داد.

دو دقیقه بعد، اشتباه دیگر در میانه میدان توسط بائک سئون‌هو منجر به گل چهارم شد و در دقایق پایانی نیز وینیسیوس بار دیگر گلزنی کرد تا شکست ۵-۰ کره قطعی شود.

کیم مین‌جائه پس از بازی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «به نظرم در نیمه اول برزیل فشار زیادی وارد نمی‌کرد، اما در نیمه دوم پرس شدیدی را آغاز کردند. شاید تمرکز ما به اندازه کافی بالا نبود، چون حریف تیم بسیار قدرتمندی است.»

تیم ملی کره جنوبی از رقابت‌های قهرمانی شرق آسیا در ماه ژوئیه تاکنون اغلب با سیستم سه‌مدافع بازی می‌کند؛ تصمیمی که به گفته هونگ میونگ‌بو می‌تواند گزینه‌ای مهم برای جام جهانی ۲۰۲۶ در شرایط خاص باشد.

کیم در این خصوص توضیح داد: «این آرایش هم مزایا دارد و هم ضعف‌هایی. با سه مدافع می‌توانیم در دفاع برتری عددی داشته باشیم، اما هنوز برای هماهنگی کامل به زمان بیشتری نیاز داریم.»

هونگ میونگ‌بو، سرمربی کره جنوبی، در واکنش به اشتباه شاگردش گفت: «چنین اتفاقاتی برای هر بازیکنی ممکن است بیفتد. نیازی نیست اشتباهات فردی را بیش از حد منفی ببینیم؛ مهم این است که در بازی‌های بعدی تکرار نشود.»

انتهای پیام/