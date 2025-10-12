گتوزو: در ایتالیا یک ماموریت مهم داریم

به گزارش ایلنا، بازی در استونی با شروع قدرتمندی همراه بود؛ مویزه کین در پنج دقیقه ابتدایی گل اول را به ثمر رساند اما سپس به دلیل پیچ‌خوردگی مچ پای راست لنگ لنگان زمین را ترک کرد. متئو رتگی یک پنالتی را از دست داد اما با گلی که روی پاس ریکاردو اورسولینی به ثمر رساند، اشتباهش را جبران کرد.

فرانچسکو پیو اسپوزیتو در سن ۲۰ سالگی اولین گل رسمی خود برای تیم ملی ایتالیا را به ثمر رساند، اما جان‌لوئیجی دوناروما با اشتباه در مهار یک سانتر ساده، به استونی اجازه داد تا یکی از گل‌ها را جبران کند و نتیجه ۳-۱ شود.

گتوزو در گفت‌وگو با رای اسپورت گفت:«مهم این است که موقعیت ایجاد کنیم. ممکن است موقعیت‌ها را از دست بدهیم یا پنالتی‌ها مهار شوند، اما نکته کلیدی خلق این فرصت‌هاست.»

او افزود: «باید همین روند را ادامه دهیم و ریکاوری کنیم، چون تاریخچه ما نشان می‌دهد که همیشه در بازی دوم بیشتر به مشکل می‌خوریم. این بازی اهمیت زیادی دارد، چون با پیروزی، حریفان از کورس خارج می‌شوند و ما می‌توانیم با آرامش بیشتری برای پلی‌آف آماده شویم.»

آتزوری پیش از شروع بازی در تالین می‌دانست که نروژ با نتیجه ۵-۰ رژیم صهیونسیتی را در هم کوبیده است، بنابراین حالا تقریباً قطعی است که هدف اصلی آن‌ها رسیدن به پلی‌آف جام جهانی ۲۰۲۶ است.

گتوزو ادامه داد:«ما یک مأموریت داریم و آن این است که بازی به بازی جلو برویم، کنار هم بمانیم، سخت کار کنیم و اعتماد‌به‌نفس خود را حفظ کنیم. وقتی این روحیه را می‌بینم، حتی اگر اشتباهاتی داشته باشیم، از عملکرد تیم بسیار راضی هستم.»

او افزود:«باید به تلاش کردن ادامه دهیم و امیدوار باشیم که پیشرفت کنیم. اشتباه دوناروما فقط یک لحظه بود. به ندرت تیمی را می‌بینم که ۹۰ دقیقه کاملاً مسلط باشد. این اشتباه حتی می‌تواند به ما یادآوری کند که تمرکز چقدر مهم است.»

کین به دلیل پیچ‌خوردگی مچ پا از زمین خارج شد و حضورش در بازی بعدی در هاله‌ای از ابهام است.

گتوزو در پایان گفت:«باید ببینیم چه می‌شود. مچ پایش درد داشت و امیدواریم مصدومیت جدی نباشد، چون به همه بازیکنان نیاز داریم. حداقل خوب بود که پیو به زمین آمد و گلزنی کرد.»

