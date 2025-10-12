به گزارش ایلنا، ماتوی سافونوف، دروازه‌بان تیم ملی روسیه و عضو باشگاه پاری‌سن‌ژرمن فرانسه، پس از دیدار دوستانه مقابل تیم ملی ایران در شهر ولگوگراد، از احساسات خود در مورد این بازی و تجربه ویژه‌ای که پشت سر گذاشت سخن گفت.

روسیه در این دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ از سد ایران گذشت و سافونوف علاوه بر درخشش در دروازه، با بازوبند کاپیتانی تیمش را رهبری کرد.

او در پیامی که در کانال تلگرام رسمی خود منتشر کرد، نوشت: «خیلی خوشحالم که دوباره به میدان برگشتم! از اعتماد کادر فنی و فرصت بازی بسیار سپاسگزارم. قبل از مسابقه تجربه جالبی هم داشتم؛ بخشی از گرم‌کردن را با میکروفون انجام دادم و مستقیماً به پخش زنده قبل از بازی وصل شدم. شاید برای بینندگان جالب بود که بخشی از ارتباطات و فضای تمرین قبل از مسابقه را از نزدیک بشنوند. تجربه متفاوتی بود، ولی سعی کردم تمرکز خودم را حفظ کنم.»

سافونوف در ادامه نوشت: «برای من خیلی مهم بود که تیم ملی کشورم را با بازوبند کاپیتانی به زمین ببرم. این حس فوق‌العاده‌ای است که به تو انگیزه و مسئولیت بیشتری می‌دهد. در حلقه همیشگی تیم پیش از شروع بازی، وقتی کنار هم جمع می‌شویم و برای نبرد آماده می‌شویم، حس اتحاد فوق‌العاده‌ای وجود دارد؛ جایی که بازیکنان مضطرب یا نگران، با چند جمله از هم‌تیمی‌ها آرام می‌شوند و انرژی‌شان در مسیر درست قرار می‌گیرد.»

تیم ملی روسیه با این پیروزی، رکورد شکست‌ناپذیری خود را به ۲۱ بازی متوالی رساند. روس‌ها در دیدار بعدی خود روز ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) در ورزشگاه دینامو مسکو میزبان تیم ملی بولیوی خواهند بود.

