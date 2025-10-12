یک بازیکن هفت گل زد و دستگیر شد!

به گزارش ایلنا، در یکی از عجیب‌ترین اتفاقات فوتبال اروپا، ژوناتان گرِیرو، مهاجم ۳۴ ساله برزیلی تیم فین‌کورد که در دیدار اخیر تیمش در لیگ دسته پنجم فنلاند موفق به زدن هفت گل شده بود، بلافاصله پس از پایان بازی توسط پلیس دستگیر شد.

در این مسابقه که با برتری ۸ بر ۱ فین‌کورد مقابل تیم اسپارنات به پایان رسید، مأموران پلیس در اقدامی هماهنگ وارد ورزشگاه شدند و عملیات بازداشت را آغاز کردند. طبق گزارش رسانه‌های محلی، حدود ۲۰ افسر پلیس در این عملیات حضور داشتند که بیشتر آن‌ها لباس شخصی به تن داشتند. پس از پایان مسابقه، تمامی بازیکنان فین‌کورد روی نیمکت ذخیره‌ها نشانده شدند تا مدارک‌شان بررسی شود، در حالی که بازیکنان تیم حریف اجازه خروج از ورزشگاه را پیدا کردند.

در کنار گرِیرو، دو بازیکن دیگر برزیلی نیز به‌طور موقت بازداشت شدند و تلفن‌های همراه‌شان برای بررسی ارتباط احتمالی با شرط‌بندی‌های غیرقانونی توقیف شد. هرچند این دو بازیکن پس از چند ساعت آزاد شدند، اما پرونده همچنان در حال پیگیری است.

منابع پلیس اعلام کرده‌اند که تحقیق درباره تیم فین‌کورد بیش از سه سال است در جریان بوده و شواهدی از دخالت برخی اعضای تیم در دستکاری نتایج برای منافع شرط‌بندی وجود دارد. نکته قابل توجه اینکه گرِیرو علاوه بر نقش بازیکن و کاپیتان تیم، سه هفته پیش به عنوان سرمربی موقت فین‌کورد منصوب شده بود.

این حادثه شوک بزرگی به فوتبال فنلاند وارد کرده است و فدراسیون فوتبال این کشور وعده داده که با همکاری پلیس و نهادهای نظارتی، پرونده را به‌صورت کامل بررسی کند.

انتهای پیام/