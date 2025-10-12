خبرگزاری کار ایران
لانسفورد بالاتر از هادی چوپان قهرمان مسترالمپیا ۲۰۲۵ شد

فوری: گرگ پارسی نایب قهرمان شد

در فینال بخش اوپن مستر المپیا ۲۰۲۵، دِرِک لانسفورد با عملکردی درخشان توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند و هادی چوپان برای سومین بار نایب‌قهرمان شود.

به گزارش ایلنا، هادی چوپان، قهرمان پیشین مستر المپیا و از محبوب‌ترین چهره‌های این رقابت‌ها، در فینال بخش اوپن مستر المپیا ۲۰۲۵ برای سومین بار عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. در این رقابت فشرده، دِرِک لانسفورد با فرم بدنی بی‌نقص و اجرای قدرتمند خود توانست بالاتر از چوپان بایستد و به قهرمانی برسد.

سامسون داودا، قهرمان سال گذشته، در این دوره به جایگاه چهارم رضایت داد و نتوانست از تاج خود دفاع کند.

با این حال، هادی چوپان برای سومین بار موفق شد عنوان «قهرمان مردمی مستر المپیا» را از آن خود کند؛ افتخاری که نشان‌دهنده محبوبیت بی‌چون‌وچرای او در میان هواداران جهانی است.

 

