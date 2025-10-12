رامون دینو قهرمان جدید فیزیک کلاسیک شد
پس از شش سال سلطنت بیرقیب کریس بامستد بر صحنه فیزیک کلاسیک، بالاخره تاج قهرمانی به سر چهرهای تازه نشست.
به گزارش ایلنا، رقابتهای فیزیک کلاسیک مستر المپیا ۲۰۲۵ شاهد لحظهای تاریخی بود.
جایی که دوران سلطنت کریس بامستد، اسطوره تکرارنشدنی این دسته، به پایان رسید و رامون دینو از برزیل با نمایشی خیرهکننده قهرمان جدید این بخش شد.
رامون با بدنی متقارن، خطوط عضلانی دقیق و حضوری مقتدرانه، موفق شد بالاتر از مایک سامرفلد و ترنس رافین بایستد و جایگاه نخست را بهدست آورد. این پیروزی، پس از شش سال برتری مطلق بامستد، نقطه عطفی در تاریخ فیزیک کلاسیک به شمار میآید.
صحنه مستر المپیا امسال، نهتنها شاهد تغییر قهرمان بود، بلکه آغاز فصلی تازه در رقابتهای این دسته محسوب میشود؛ فصلی که حالا نام رامون دینو در صدر آن میدرخشد.