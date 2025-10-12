هادی چوپان دوباره قهرمان مردمی شد

خبرگزاری کار ایران
در رقابت‌های مستر المپیا ۲۰۲۵، هادی چوپان با حمایت پرشور تماشاگران و رأی هواداران، برای دومین بار عنوان «قهرمان مردمی» را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا،  در جریان برگزاری مستر المپیا ۲۰۲۵، هادی چوپان با تشویق بی‌وقفه هواداران و رأی قاطع تماشاگران حاضر در سالن، موفق شد عنوان پرافتخار قهرمان مردمی (People’s Champ) را کسب کند. در لحظه اعلام نتیجه، سالن ریسورت ورلد لاس‌وگاس با فریادها و شعارهای حامیان چوپان به لرزه درآمد.

چوپان که پیش‌تر در سال ۲۰۲۲ نیز این جایزه را به‌دست آورده بود، بار دیگر نشان داد که نه تنها از برترین بدنسازان جهان است، بلکه محبوب‌ترین چهره مستر المپیا در میان طرفداران از سراسر دنیاست.

محبوبیت جهانی او در جامعه بدنسازی، حاصل سال‌ها تلاش بی‌وقفه، پیشرفت مداوم و روحیه جنگندگی مثال‌زدنی است؛ ویژگی‌هایی که باعث شده نام گرگ پارسی برای میلیون‌ها هوادار در سراسر جهان الهام‌بخش باشد. این عنوان، برگ زرینی دیگر در کارنامه افتخارات هادی چوپان به شمار می‌رود.

 

