به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه، در مراسم بزرگداشت حسین کلانی، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، حضور یافت و سخنانی درباره فضای رقابت در فوتبال ایران مطرح کرد.

او با اشاره به جذابیت رقابت دو تیم پرطرفدار پایتخت گفت:

لذت فوتبال در کری‌خواندن است. دوستان استقلالی من ناراحت نشوند. برای استقلال احترام زیادی قائلم. اتفاقاً باید استقلالی قوی و آماده وجود داشته باشد تا بتوانیم کری بخوانیم و از فوتبال لذت ببریم.

عراقچی افزود که باشگاه استقلال نیز در سال‌های اخیر چندین بار به وزارت امور خارجه مراجعه کرده تا مشکلات مربیان خارجی‌اش حل شود و تأکید کرد: اگر باشگاه استقلال هم مراسمی داشته باشد، حتماً شرکت می‌کنم.

او در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری خاطرات فوتبال ملی گفت:

برد تاریخی ایران برابر آمریکا و گل زیبای حمید استیلی، همچنین پیروزی برابر استرالیا در حماسه ملبورن، از خاطراتی هستند که هرگز فراموش نمی‌شوند. من خودم آن دربی شش‌تایی معروف را از نزدیک تماشا کردم.

انتهای پیام/