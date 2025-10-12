رایان تری برای سومین سال پیاپی قهرمان فیزیک شد

به گزارش ایلنا، برنده فینال دسته فیزیک دقایقی پیش مشخص شد و رایان تری از بریتانیا توانست برای سومین سال متوالی عنوان قهرمانی مستر المپیا را از آن خود کند.

درخشش علی بلال، بدنساز افغان، با وجود فرم بدنی چشمگیر و آماده‌ای که به نمایش گذاشت، برای کسب مدال طلا کافی نبود و او بار دیگر در جایگاه دوم ایستاد.

رقابتی تماشایی و پرتنش که همان‌طور که بسیاری پیش‌بینی کرده بودند، با تکرار قهرمانی مرد انگلیسی به پایان رسید. اکنون، همه نگاه‌ها به استیج اصلی دوخته شده است؛ جایی که هادی چوپان و رقبای سرسختش بزودی بازخواهند گشت و هیجان سالن ریسورت ورلد لاس‌وگاس به اوج خود خواهد رسید.

