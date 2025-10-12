فیگور هادی چوپان در فینال مسترالمپیا
چند ساعت دیگر، ریسورت ورلد لاسوگاس شاهد لحظهای خواهد بود که میلیونها هوادار منتظرش هستند.
به گزارش ایلنا، هادی چوپان، قهرمان پیشین مستر المپیا، بار دیگر پا روی استیج افسانهای لاسوگاس میگذارد؛ جایی که چشم تمام دنیای بدنسازی به او دوخته شده است. هدفش روشن است: بازپسگیری مجسمه طلایی ساندو و اثبات اینکه هنوز سلطان بیچونوچرای صحنه است.
در مرحلهی مقدماتی، بدن خشک و تفکیکشدهی چوپان تحسین همه را برانگیخت. عضلاتش با دقتی مثالزدنی تراش خوردهاند؛ گویی هر فیبر و خط، هدفی جز قهرمانی ندارد. فرم بدنیاش نسبت به سال گذشته متحول شده — نسخهای از هادی که نهتنها باتجربهتر، بلکه آمادهتر از همیشه به میدان آمده است.