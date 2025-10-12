خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سه‌گانه‌ی داغ مستر المپیا ۲۰۲۵؛

داودا در مسیر تاریخ، چوپان در کمین، لانسفورد در اوج

داودا در مسیر تاریخ، چوپان در کمین، لانسفورد در اوج
کد خبر : 1698732
لینک کوتاه کپی شد.

در آستانه فینال مستر المپیا ۲۰۲۵، صحنه رقابت بار دیگر میان سه نام بزرگ دنیای بدنسازی شعله‌ور شده است.

به گزارش ایلنا،  هادی چوپان، قهرمان مستر المپیای ۲۰۲۳ و نایب‌قهرمان سال گذشته، در مسابقات آرنولد کلاسیک غیبت داشت؛ غیبتی که مسیر را برای درخشش دِرِک لانسفورد هموار کرد تا در آن رقابت معتبر به قهرمانی برسد. اکنون، در آستانه فینال مستر المپیا، لانسفورد با اعتمادبه‌نفس و فیزیکی به‌روزتر، یکی از مدعیان اصلی محسوب می‌شود.

در سوی دیگر، سامسون داودا، قهرمان مستر المپیای ۲۰۲۴، با بهترین فرم دوران حرفه‌ای خود بازگشته است. او که به‌دلیل تقارن و زیبایی فیزیکش مورد تحسین داوران است، این بار قصد دارد طلسم چندساله را بشکند؛ چرا که از سال ۲۰۲۰ تاکنون هیچ بدنسازی نتوانسته عنوان قهرمانی مستر المپیا را دو سال پیاپی حفظ کند.

در این میان، نیک واکر نیز پس از یک سال دوری از صحنه، بازگشتی پرقدرت را تجربه می‌کند. با وجود حجم عضلانی خیره‌کننده، کارشناسان درباره توانایی او برای رقابت با سه مدعی اصلی تردیدهایی دارند. اندرو جکد هم با فیزیکی متفاوت و عضلات عمیق، جذابیت خاصی به رقابت افزوده، هرچند وضعیت آمادگی بدنی‌اش همچنان محل بحث است.

به نظر می‌رسد جدال میان داودا، چوپان و لانسفورد بتواند یکی از تاریخی‌ترین شب‌های مستر المپیا را رقم بزند؛ جایی که هر خط عضله می‌تواند مرز میان اسطوره شدن و شکست را تعیین کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ