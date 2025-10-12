سهگانهی داغ مستر المپیا ۲۰۲۵؛
داودا در مسیر تاریخ، چوپان در کمین، لانسفورد در اوج
در آستانه فینال مستر المپیا ۲۰۲۵، صحنه رقابت بار دیگر میان سه نام بزرگ دنیای بدنسازی شعلهور شده است.
به گزارش ایلنا، هادی چوپان، قهرمان مستر المپیای ۲۰۲۳ و نایبقهرمان سال گذشته، در مسابقات آرنولد کلاسیک غیبت داشت؛ غیبتی که مسیر را برای درخشش دِرِک لانسفورد هموار کرد تا در آن رقابت معتبر به قهرمانی برسد. اکنون، در آستانه فینال مستر المپیا، لانسفورد با اعتمادبهنفس و فیزیکی بهروزتر، یکی از مدعیان اصلی محسوب میشود.
در سوی دیگر، سامسون داودا، قهرمان مستر المپیای ۲۰۲۴، با بهترین فرم دوران حرفهای خود بازگشته است. او که بهدلیل تقارن و زیبایی فیزیکش مورد تحسین داوران است، این بار قصد دارد طلسم چندساله را بشکند؛ چرا که از سال ۲۰۲۰ تاکنون هیچ بدنسازی نتوانسته عنوان قهرمانی مستر المپیا را دو سال پیاپی حفظ کند.
در این میان، نیک واکر نیز پس از یک سال دوری از صحنه، بازگشتی پرقدرت را تجربه میکند. با وجود حجم عضلانی خیرهکننده، کارشناسان درباره توانایی او برای رقابت با سه مدعی اصلی تردیدهایی دارند. اندرو جکد هم با فیزیکی متفاوت و عضلات عمیق، جذابیت خاصی به رقابت افزوده، هرچند وضعیت آمادگی بدنیاش همچنان محل بحث است.
به نظر میرسد جدال میان داودا، چوپان و لانسفورد بتواند یکی از تاریخیترین شبهای مستر المپیا را رقم بزند؛ جایی که هر خط عضله میتواند مرز میان اسطوره شدن و شکست را تعیین کند.