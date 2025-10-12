امارات با شکست عمان در آستانه صعود مستقیم به جام جهانی قرار گرفت
تیم ملی امارات با پیروزی ۲–۱ مقابل عمان در دوحه، تنها یک قدم تا صعود مستقیم به جام جهانی ۲۰۲۶ فاصله دارد.
به گزارش ایلنا ،تیم ملی امارات با پیروزی ارزشمند ۲–۱ برابر عمان در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه، گام بلندی به سوی صعود مستقیم به جام جهانی ۲۰۲۶ برداشت. این دیدار در چارچوب مرحله دوم پلیآف مقدماتی جام جهانی برگزار شد و امارات با این برد سهامتیازی، در صدر جدول گروه A قرار گرفت. با این نتیجه، امارات تنها به یک تساوی برابر قطر در دیدار سهشنبه آینده نیاز دارد تا جواز حضور مستقیم در جام جهانی را به دست آورد، در حالیکه قطر برای صعود باید حتماً پیروز شود.
بازی با برتری اولیه عمان آغاز شد. شاگردان کیروش با تمرکز دفاعی و حملات سریع توانستند در دقیقه ۱۲ از اشتباه مدافع امارات، کوامی کویدو، استفاده کرده و با گل به خودی او پیش بیفتند. پس از آن، امارات بر بازی مسلط شد اما نتوانست در نیمه نخست موقعیتهایش را به گل تبدیل کند. مصدومیت یحیی الغسّانی و جایگزینی علی صالح هم تأثیری در تغییر نتیجه نداشت تا نیمه اول با برتری ۱–۰ عمان تمام شود.
در نیمه دوم، امارات با تغییرات تاکتیکی و حضور بازیکنان تازهنفس، فشار حملاتش را افزایش داد. تلاشهای مداوم شاگردان باولو بنتو سرانجام نتیجه داد و در دقیقه ۶۷، مارکوس ملونی با ضربه سر زیبا روی ارسال علی صالح گل تساوی را به ثمر رساند. عمان در ادامه سعی کرد با ضدحملات پاسخ دهد، اما خالد عیسی دروازهبان امارات با واکنش عالی مانع از گل دوم عمان شد.
در حالیکه بازی به دقایق پایانی نزدیک میشد، کایو لوکاس در دقیقه ۸۳ با شوتی دقیق از درون محوطه جریمه دروازه عمان را گشود و پیروزی را برای امارات قطعی کرد. این گل، امارات را در صدر جدول تثبیت کرد و مسیر صعود مستقیم به جام جهانی را هموار ساخت. در مقابل، عمان که هر دو بازی خود را انجام داده، تنها با یک امتیاز به کار خود پایان داد و دیگر شانسی برای صعود مستقیم ندارد.
طبق مقررات مرحله نهایی مقدماتی، تیمهای صدرنشین دو گروه به طور مستقیم به جام جهانی ۲۰۲۶ راه مییابند، در حالیکه تیمهای دوم هر گروه برای تعیین سهمیه پلیآف جهانی به مصاف هم خواهند رفت. با این پیروزی، امارات در آستانه تحقق رؤیای حضور در بزرگترین رویداد فوتبال جهان قرار گرفته و حالا تنها یک قدم تا صعود تاریخی فاصله دارد.