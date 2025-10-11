تولد ساپینتو: نشان اتحاد استقلال در روزهای سخت
بازیکنان استقلال پس از تمرین امروز با برگزاری جشن تولد ریکاردو ساپینتو، فضایی مثبت و همدلانه در رختکن آبیها ایجاد کردند.
به گزارش ایلنا، پس از پایان تمرین امروز استقلال، بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم به مناسبت تولد ریکاردو ساپینتو گرد هم آمدند و در یکی از رستورانهای شهرک غرب جشن تولدی صمیمی برای سرمربی پرتغالی برگزار کردند.
این مراسم با حضور کامل بازیکنان و اعضای کادرفنی (به جز ملیپوشانی که در اردو حضور دارند) برگزار شد و رسانه رسمی باشگاه تصاویری از این جشن منتشر کرد که نشاندهنده جو مثبت و روحیه همبستگی میان بازیکنان و مربیان است.
در این جشن، انتشار عکسهایی از بازیکنان ایرانی در کنار بازیکنان خارجی استقلال، به ویژه آنهایی که نقش کلیدی در ترکیب تیم دارند، نشان داد که برخلاف شایعات اخیر، رابطه بازیکنان ایرانی و خارجی گرم و دوستانه است.
ساپینتو که در ماههای اخیر تلاش زیادی برای ایجاد یک تیم یکدست و متحد داشته، در این جشن با استقبال گرم شاگردانش روبهرو شد. این حرکت تیمی میتواند در آستانه هفته هفتم لیگ برتر، پیام مثبتی از رختکن آبیها به هواداران مخابره کند؛ پیام از اتحاد، همدلی و تمرکز برای ادامه مسیر فصل.
استقلالیها در حالی برای ساپینتو جشن گرفتند که نتایج اخیر تیم در لیگ و آسیا باعث نگرانی هواداران شده است. دیدارهای پیشرو مقابل مس رفسنجان و الوحدات اردن میتواند آخرین فرصتهای ساپینتو برای بازگشت به روزهای خوب باشد و همدلی بازیکنان در این جشن، نشانهای از تلاش آنها برای عبور از بحران موجود است.