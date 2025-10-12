خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرعباسی یا آدان؟

سردرگمی درون دروازه استقلال

سردرگمی درون دروازه استقلال
کد خبر : 1698673
لینک کوتاه کپی شد.

با گذشت شش هفته از رقابت‌های لیگ، ریکاردو ساپینتو هنوز به جمع‌بندی نهایی در انتخاب دروازه‌بان اول استقلال نرسیده است.

به گزارش ایلنا، انتخاب گلر اصلی استقلال به یکی از دغدغه‌های مهم ریکاردو ساپینتو تبدیل شده است؛ جایی که پیش از دیدار هفته هفتم لیگ برتر مقابل مس رفسنجان، هنوز مشخص نیست آنتونیو آدان یا حبیب فرعباسی در ترکیب اصلی آبی‌ها قرار خواهد گرفت.

آدان پیش از دیدار با الوصل دروازه‌بان ثابت استقلال بود اما پس از دریافت ۷ گل در آن بازی، نیمکت‌نشین شد و ساپینتو به حبیب فرعباسی میدان داد. این دروازه‌بان جوان در دو مسابقه اخیر برابر المحرق بحرین و چادرملو اردکان عملکرد قابل قبولی داشت و حالا شانس دوباره‌ای برای حضور در ترکیب اصلی دارد.

با این حال، سرمربی استقلال در هفته‌های گذشته چند بار بین این دو گلر تغییر ایجاد کرده و هنوز به ثبات نرسیده است. همین موضوع باعث شده تا هواداران با کنجکاوی منتظر تصمیم نهایی ساپینتو برای دیدار مقابل مس رفسنجان باشند.

در شرایطی که آدان تجربه بین‌المللی بیشتری دارد و فرعباسی در هفته‌های اخیر اعتماد کادر فنی را جلب کرده، تصمیم ساپینتو در انتخاب گلر اول می‌تواند نقش مهمی در روند استقلال در ادامه فصل داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ