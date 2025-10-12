فرعباسی یا آدان؟
سردرگمی درون دروازه استقلال
با گذشت شش هفته از رقابتهای لیگ، ریکاردو ساپینتو هنوز به جمعبندی نهایی در انتخاب دروازهبان اول استقلال نرسیده است.
به گزارش ایلنا، انتخاب گلر اصلی استقلال به یکی از دغدغههای مهم ریکاردو ساپینتو تبدیل شده است؛ جایی که پیش از دیدار هفته هفتم لیگ برتر مقابل مس رفسنجان، هنوز مشخص نیست آنتونیو آدان یا حبیب فرعباسی در ترکیب اصلی آبیها قرار خواهد گرفت.
آدان پیش از دیدار با الوصل دروازهبان ثابت استقلال بود اما پس از دریافت ۷ گل در آن بازی، نیمکتنشین شد و ساپینتو به حبیب فرعباسی میدان داد. این دروازهبان جوان در دو مسابقه اخیر برابر المحرق بحرین و چادرملو اردکان عملکرد قابل قبولی داشت و حالا شانس دوبارهای برای حضور در ترکیب اصلی دارد.
با این حال، سرمربی استقلال در هفتههای گذشته چند بار بین این دو گلر تغییر ایجاد کرده و هنوز به ثبات نرسیده است. همین موضوع باعث شده تا هواداران با کنجکاوی منتظر تصمیم نهایی ساپینتو برای دیدار مقابل مس رفسنجان باشند.
در شرایطی که آدان تجربه بینالمللی بیشتری دارد و فرعباسی در هفتههای اخیر اعتماد کادر فنی را جلب کرده، تصمیم ساپینتو در انتخاب گلر اول میتواند نقش مهمی در روند استقلال در ادامه فصل داشته باشد.