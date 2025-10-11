بازگشت ساپینتو و کادرش به ایران برای شروع تمرینات استقلال

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال، به همراه دستیارانش پس از چند روز تعطیلات فیفادی و حضور در پرتغال، دقایقی پیش وارد ایران شد.

ساپینتو در این تعطیلات برای دیدار با خانواده به کشورش سفر کرده بود و حالا با پایان استراحت بازیکنان و کادرفنی، آبی‌پوشان آماده از سرگیری تمرینات می‌شوند. تمرینات استقلال از فردا آغاز خواهد شد تا تیم خود را برای دیدار حساس هفته هفتم لیگ برتر برابر مس رفسنجان در تاریخ ۲۵ مهر آماده کند.

حریف استقلال در این بازی تیم مس رفسنجان است که در تعطیلات فیفادی به اردوی آماده‌سازی در کیش رفته و با آمادگی بالا به مصاف آبی‌پوشان خواهد آمد.

