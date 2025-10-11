اعلام اسامی محرومان هفته هشتم لیگ یک

به گزارش ایلنا، اسامی محرومان به شرح زیر است:

تیم شهرداری نوشهر: اکبر شاکر شوکتی مربی محروم به دلیل اخراج، احمدرضا ملایی کهنه سرا تدارکات محروم انضباطی

تیم نیروی زمینی: دانیال برمک تدارکات محروم انضباطی

تیم شناورسازی قشم: هادی دهقانی بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم صنعت نفت آبادان: رضا یزدان دوست بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم فرد البرز: عبدالعظیم گوگ بازیکن و معین باقری مربی محروم به دلیل اخراج

تیم مس سونگون: محسن عباسی مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم آریو اسلامشهر: میثم آرمیان مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

یادآور می گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.

