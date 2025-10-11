خبرگزاری کار ایران
هواداران روسیه استقبال گسترده‌ای از بازی ایران کردند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران در شرایطی در دیدار دوستانه شب گذشته مقابل روسیه شکست خورد که هواداران روسی استقبال بی نظیری از مسابقه داشتند؛ اتفاقی که باعث شد شاگردان والری کارپین با وجود شروع خوب ایران، به مرور به بازی برگردند و در نهایت به پیروزی دو بر یک برسند.

این اتفاق در حالی رخ داد که تیم ملی روسیه در فیفادی گذشته، در تاریخ پنج سپتامبر، در مسکو میزبان اردن بود؛ آن مسابقه در ورزشگاه ۴۵ هزار نفری برگزار شد و حدود ۲۴ هزار تماشاگر در سکوها حضور داشتند تا حدودا نیمی از ظرفیت ورزشگاه پر شده باشد.

اما در دیدار جمعه شب روسیه مقابل ایران، شرایط کاملاً متفاوت بود. بیش از ۴۳ هزار تماشاگر در ورزشگاه ولگوگراد آرنا حضور یافتند تا تیم ملی روسیه در استادیوم مملو از تماشاگر برابر تیم ملی ایران قرار بگیرد. همین استقبال پرشور فضایی استثنایی به بازی بخشید.

نکته جالب اینکه این دیدار به پربیننده‌ترین مسابقه تاریخ ورزشگاه ولگوگراد آرنا نیز تبدیل شد. رکورد قبلی به بازی ژاپن و لهستان در جام جهانی ۲۰۱۸ بازمی‌گشت که حدود ۴۰ هزار نفر در آن حاضر بودند، اما دیدار دوستانه روسیه و ایران با اختلاف از آن عبور کرد.

این استقبال گسترده مردم روسیه از مسابقه دوستانه با ایران در شرایطی رقم خورد که روس‌ها از سال ۲۰۲۲ با محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو هستند و در هیچ تورنمنت رسمی شرکت نکرده‌اند اما در این شرایط، بازی با ایران دوباره شور و هیجان را به سکوهای ورزشگاه‌های روسیه بازگرداند.

