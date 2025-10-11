یک جزیره دور افتاده در آستانه صعود به جام جهانی!

خبرگزاری کار ایران
شب گذشته جاماییکا به طرزی غافلگیرکننده مقابل کوراسائو شکست خورد.

به گزارش ایلنا، میزبانی سه کشور مطرح امریکای شمالی و مرکزی  و حضور خودکار آنها در جام جهانی، باعث شده تا رقابت مقدماتی در این منطقه جالب توجه باشد.  نکته جالب این است که در مرحله گروهی،  سه تیم هائیتی، سورینام و کوراسائو صدرنشین هستند و شانس اول صعود محسوب می‌شوند. 

کوراسائو عجیبترین مورد این مقدماتی است چرا که این کشور در واقع یک جزیره مستعمره متعلق به هلند بوده و حالا هم بازیکنان این تیم را عموما نفرات هلندی تشکیل می‌دهند. 

این تیم شب گذشته ۲-۰ جاماییکا را شکست داد تا  با ۷ امتیاز صدرنشین گروه شود. جاماییکا ۶ امتیازی است. 

نکته جالب اینکه در ترکیب کوراسائو یورگن لوکادیا هم حضور داشت و ۹۰ دقیقه به میدان رفت.  او حالا به رویای جام جهانی نزدیک شده است. 

هدایت این تیم برعهده دیک ادووکات هلندی است.

