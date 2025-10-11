یک جزیره دور افتاده در آستانه صعود به جام جهانی!
شب گذشته جاماییکا به طرزی غافلگیرکننده مقابل کوراسائو شکست خورد.
به گزارش ایلنا، میزبانی سه کشور مطرح امریکای شمالی و مرکزی و حضور خودکار آنها در جام جهانی، باعث شده تا رقابت مقدماتی در این منطقه جالب توجه باشد. نکته جالب این است که در مرحله گروهی، سه تیم هائیتی، سورینام و کوراسائو صدرنشین هستند و شانس اول صعود محسوب میشوند.
کوراسائو عجیبترین مورد این مقدماتی است چرا که این کشور در واقع یک جزیره مستعمره متعلق به هلند بوده و حالا هم بازیکنان این تیم را عموما نفرات هلندی تشکیل میدهند.
این تیم شب گذشته ۲-۰ جاماییکا را شکست داد تا با ۷ امتیاز صدرنشین گروه شود. جاماییکا ۶ امتیازی است.
نکته جالب اینکه در ترکیب کوراسائو یورگن لوکادیا هم حضور داشت و ۹۰ دقیقه به میدان رفت. او حالا به رویای جام جهانی نزدیک شده است.
هدایت این تیم برعهده دیک ادووکات هلندی است.