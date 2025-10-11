خبرگزاری کار ایران
ادعای عجیب گلر روسیه در مورد سطح هم‌تیمی‌هایش

دروازه‌بان روسی پاری‌سن‌ژرمن می‌گوید هم‌تیمی‌هایش در تیم ملی روسیه توانایی بازی در پاری‌سن‌ژرمن را ندارند.

به گزارش ایلنا، ماتوی سافونوف، دروازه‌بان و کاپیتان تیم ملی روسیه و گلر باشگاه پاری‌سن‌ژرمن، پس از پیروزی ۲ بر ۱ تیمش مقابل ایران در دیدار دوستانه ولگوگراد، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه کدام‌یک از بازیکنان تیم ملی روسیه می‌توانند در پاری‌سن‌ژرمن بازی کنند، پاسخ صریحی داد.

او گفت: «سؤال سختی است، اما فکر نمی‌کنم کسی از بین ما بتواند در پاری‌سن‌ژرمن خودی نشان دهد.»

این اظهارنظر سافونوف در حالی منتشر شده که او تابستان گذشته از باشگاه کراسنودار به پاری‌سن‌ژرمن پیوست، اما تاکنون در ترکیب این تیم فرانسوی حتی یک بازی رسمی انجام نداده است!

دروازه‌بان ۲۵ ساله روس‌ها در دیدار برابر ایران عملکرد مطمئنی داشت و در چند صحنه مهم مانع از گلزنی شاگردان امیر قلعه‌نویی شد. با این حال، اظهارات صادقانه‌اش درباره سطح فوتبال روسیه بازتاب زیادی در رسانه‌های این کشور داشته است.

