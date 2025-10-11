خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طرح گرافیکی پرسپولیس برای ملی‌پوش جدید سرخ‌ها

طرح گرافیکی پرسپولیس برای ملی‌پوش جدید سرخ‌ها
کد خبر : 1698578
لینک کوتاه کپی شد.

میلاد محمدی بعد از شکست ایران برابر روسیه برای تقویت خط دفاعی به تیم ملی دعوت شد.

به گزارش ایلنا، پس از آنکه امیر قلعه‌نویی نام میلاد محمدی را برای دومین بازی تدارکاتی ایران در فیفادی اکتبر در فهرست تیم ملی قرار داد، باشگاه پرسپولیس نیز در واکنش به این دعوت، پوستری منتشر کرد.

در این طرح گرافیکی، مدافع سرخ‌پوشان با لباس پرسپولیس و در پس‌زمینه‌ای از پرچم سه‌رنگ ایران دیده می‌شود و عبارت "CALLED UP" بالای تصویر، نشانه‌ای از بازگشت دوباره او به ترکیب تیم ملی است.

میلاد محمدی که در این فصل بیشتر به‌عنوان بازیکن جانشین در پرسپولیس به میدان رفته، در بازی اخیر برابر گل‌گهر در پست تخصصی دفاع چپ عملکرد خوبی داشت و همین نمایش باعث شد بار دیگر نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کند.

این مدافع باتجربه ۳۰ ساله که سابقه ۷۰ بازی ملی و حضور در دو دوره جام جهانی را در کارنامه دارد، حالا با روحیه‌ای تازه به اردوی تیم ملی در دوبی ملحق شده تا در ترکیب ایران مقابل تانزانیا نیز شانس بازی پیدا کند.

هواداران پرسپولیس با استقبال از این پوستر، بازگشت یکی از ملی‌پوشان قدیمی خود به تیم ملی را اتفاقی خوشحال‌کننده دانستند.

طرح گرافیکی پرسپولیس برای ملی‌پوش جدید سرخ‌ها

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ