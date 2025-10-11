طرح گرافیکی پرسپولیس برای ملیپوش جدید سرخها
میلاد محمدی بعد از شکست ایران برابر روسیه برای تقویت خط دفاعی به تیم ملی دعوت شد.
به گزارش ایلنا، پس از آنکه امیر قلعهنویی نام میلاد محمدی را برای دومین بازی تدارکاتی ایران در فیفادی اکتبر در فهرست تیم ملی قرار داد، باشگاه پرسپولیس نیز در واکنش به این دعوت، پوستری منتشر کرد.
در این طرح گرافیکی، مدافع سرخپوشان با لباس پرسپولیس و در پسزمینهای از پرچم سهرنگ ایران دیده میشود و عبارت "CALLED UP" بالای تصویر، نشانهای از بازگشت دوباره او به ترکیب تیم ملی است.
میلاد محمدی که در این فصل بیشتر بهعنوان بازیکن جانشین در پرسپولیس به میدان رفته، در بازی اخیر برابر گلگهر در پست تخصصی دفاع چپ عملکرد خوبی داشت و همین نمایش باعث شد بار دیگر نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کند.
این مدافع باتجربه ۳۰ ساله که سابقه ۷۰ بازی ملی و حضور در دو دوره جام جهانی را در کارنامه دارد، حالا با روحیهای تازه به اردوی تیم ملی در دوبی ملحق شده تا در ترکیب ایران مقابل تانزانیا نیز شانس بازی پیدا کند.
هواداران پرسپولیس با استقبال از این پوستر، بازگشت یکی از ملیپوشان قدیمی خود به تیم ملی را اتفاقی خوشحالکننده دانستند.